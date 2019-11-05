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Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: в сеть попало видео с места происшествия

11:38 5 ноября 2019 161
ДТП в Броварах
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром во вторник, 5 ноября, в Броварах Киевской области.

Там водитель «Пежо» по непонятным причинам выскочил на встречку и врезался в «Ланос», водитель которого погибла на месте. Находившийся за рулем «Пежо» мужчина госпитализировал в тяжелом состоянии.

Видео из Броваров в социальные сети выложил ресурс «dtp.kiev.ua».

Тем временем в полиции Киевской области сообщили, что 4 и 5 ноября на областных дорогах в ДТП погибли четыре человека.

Так, 4 ноября на автодороге Белая Церковь — Тараща водитель внедорожника сбил пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части — 58-летний мужчина погиб на месте происшествия.

В селе Зеленьки Мироновского района местный житель не справился с управлением автомобиля, въехал в отбойник и погиб на месте ДТП.

А в городе Узин 69-летний водитель, выезжая с придомовой территории, почувствовал себя плохо, врезался в дерево и погиб.

Не справился с управлением авто и водитель «ВАЗ-2109» в Белогородке Киево-Святошинского района. Машина врезалась в бетонный забор, водитель и пассажир попали в больницу с травмами разных степеней тяжести. По предварительным данным, оба были выпившими.

А в городе Вишневое водитель, выезжая с придомовой территории, не пропустил проезжающее мимо авто — оба водителя и их пассажиры попали в больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео момента смертельного ДТП на Окружной в Киеве, где авто «Ауди» закрутило на дороге и выбросила на встречную полосу, где произошло столкновение с «БМВ».

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ».

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