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«Ливерпуль» – «Генк»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов

18:27 5 ноября 2019 31
«Ливерпуль» – «Генк»: онлайн видео голов матча Лиги чемпионов
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 5 ноября, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», славящемся своей невероятной атмосферой и поддержкой местных болельщиков, пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F между местным «Ливерпулем» и бельгийским «Генком». Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

В предыдущем туре «Ливерпуль» гостил в Генке, где разгромил хозяев — 4:1 (Окслейд-Чемберлен, 2, 57, Мане, 77, Салах, 87 — Одей, 88), что позволило «мерсисайдцам» преодолеть гроссмейстерскую отметку в 200 голов в Лиге чемпионов.

После очного поединка двухнедельной давности команды провели по три матча. «Ливерпуль» одержал две победы в премьер-лиги и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, опережая «Манчестер Сити» на шесть очков, а также в сумасшедшем по напряжению и результативности поединке обыграл «Арсенал» в Кубке лиги. Что касается «Генка», то подопечные Фелиса Маззу наглядно продемонстрировали, что их игра на данный момент далека от идеала, в трех матчах добыв по одной победе, ничьей и поражении, в результате чего занимают низкое восьмое место, отставая от лидирующего «Брюгге» на 13 очков.

За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» в невероятном поединке с десятью голами победил «Арсенал» в Кубке Англии.

Фото Getty Images

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