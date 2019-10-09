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Очередь Лондона: Анджелина Джоли в сказочном платье и с детьми на премьере «Малефисенты 2» (фото)

Неутомимая Анджелина Джоли продолжает свое мировое «турне», рекламируя фильм «Малефисента 2». Вместе с ней путешествуют ее дети. Так, семейство вылетело частным самолетом из Рима в Лондон, где в тот же вечер, как пишет Daily Mail, посетило британскую премьеру картины.

44-летняя Анджелина выглядела сногсшибательно, выбрав на этот раз поистине сказочное платье. Серебристое, с золотыми панелями, снабженное эффектным шлейфом и красиво подчеркивающее грудь, оно напоминало наряд волшебной принцессы.

Волосы Джоли заколола в красивый узел. А в ее ушах красовались серебряные серьги -подвески.

14-летняя приемная дочь Джоли Захара выбрала, как всегда женственное вечернее платье — на этот раз эффектно мерцающее, черного цвета. 13-летняя Шайло, как это ей свойственно, появилась в спортивном мальчишечьем облике. Ее младший брат, 11-летний Нокс, был более элегантен в черном костюме. А его двойняшка Вивьен снова, как и в Лос-Анджелесе, оделась в черный комбинезон, белую футболку и кроссовки.

Эффектно выглядела в платье бледно-зеленого цвета и исполнительница роли принцесса Авроры Эль Фаннинг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Риме Захара вышла в свет в вечернем платье от Versace, а Шайло — в куртке-бомбере, штанах и кроссовках.

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