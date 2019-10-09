24.68 / 25.03 26.98 / 27.48
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Очередь Лондона: Анджелина Джоли в сказочном платье и с детьми на премьере «Малефисенты 2» (фото)

21:15 9 октября 2019 110
Анджелина Джоли с детьми
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Неутомимая Анджелина Джоли продолжает свое мировое «турне», рекламируя фильм «Малефисента 2». Вместе с ней путешествуют ее дети. Так, семейство вылетело частным самолетом из Рима в Лондон, где в тот же вечер, как пишет Daily Mail, посетило британскую премьеру картины.

44-летняя Анджелина выглядела сногсшибательно, выбрав на этот раз поистине сказочное платье. Серебристое, с золотыми панелями, снабженное эффектным шлейфом и красиво подчеркивающее грудь, оно напоминало наряд волшебной принцессы.

Волосы Джоли заколола в красивый узел. А в ее ушах красовались серебряные серьги -подвески.

14-летняя приемная дочь Джоли Захара выбрала, как всегда женственное вечернее платье — на этот раз эффектно мерцающее, черного цвета. 13-летняя Шайло, как это ей свойственно, появилась в спортивном мальчишечьем облике. Ее младший брат, 11-летний Нокс, был более элегантен в черном костюме. А его двойняшка Вивьен снова, как и в Лос-Анджелесе, оделась в черный комбинезон, белую футболку и кроссовки.

Эффектно выглядела в платье бледно-зеленого цвета и исполнительница роли принцесса Авроры Эль Фаннинг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Риме Захара вышла в свет в вечернем платье от Versace, а Шайло — в куртке-бомбере, штанах и кроссовках.

Читайте также: Анджелина Джоли в шикарном серебристом платье воссоединилась со своим старшим сыном Мэддоксом в Японии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Будет лежачей: врач вынес вердикт парализованной Заворотнюк

бабье лето

В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

Автомобиль участника ДТП

Под Киевом трагически погибли сестры-близнецы (фото, видео)

Руки жениха и невесты

Наполовину лысая невеста с глазом циклопа и жених с ухом вместо лица: свадебная фотосессия не удалась (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер