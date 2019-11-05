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Проходил спецподготовку в России: на Донбассе наказали артиллериста боевиков «ЛНР»
восьми годам лишения свободы приговорил суд боевика террористической организации «ЛНР», который причастен к обстрелам позиций украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Контрразведчики и следователи выяснили, что житель Днепра в мае 2014 года присоединился к формированиям боевиков Донбасса. В тренировочном лагере в российском городе Белгороде он прошел боевую и специальную подготовку. Там российские инструкторы готовили боевиков для действий на Донбассе.
После обучения артиллерист в течение пяти лет участвовал в боевых действиях против украинских военных. Он был задержан в марте 2019 в районе проведения операции Объединенных сил.
Боевик дал показания о многочисленных фактах убийств, пыток, разбойных нападений и мародерства, которые были совершенные участниками террористических формирований.
Приговор, который предусматривает лишение свободы сроком на восемь лет, вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что СБУ и полиция обезвредили в Николаеве банду опасного чеченца.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!