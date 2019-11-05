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Украина

Проходил спецподготовку в России: на Донбассе наказали артиллериста боевиков «ЛНР»

12:34 5 ноября 2019 179
боевик лнр
Инф. «ФАКТОВ»

восьми годам лишения свободы приговорил суд боевика террористической организации «ЛНР», который причастен к обстрелам позиций украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Контрразведчики и следователи выяснили, что житель Днепра в мае 2014 года присоединился к формированиям боевиков Донбасса. В тренировочном лагере в российском городе Белгороде он прошел боевую и специальную подготовку. Там российские инструкторы готовили боевиков для действий на Донбассе.

После обучения артиллерист в течение пяти лет участвовал в боевых действиях против украинских военных. Он был задержан в марте 2019 в районе проведения операции Объединенных сил.

Боевик дал показания о многочисленных фактах убийств, пыток, разбойных нападений и мародерства, которые были совершенные участниками террористических формирований.

Приговор, который предусматривает лишение свободы сроком на восемь лет, вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что СБУ и полиция обезвредили в Николаеве банду опасного чеченца.

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