Боевики на Донбассе ранили подростка: подробности ЧП

Происшествия

На Донбассе в населенном пункте Золотое-5, который находится на временно неподконтрольных территориях, боевики ранили 16-летнего парня. Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4.

«Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано ранения из стрелкового оружия 16-летнего парня. Это произошло 21 сентября 2019 в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5», — сообщают в штабе ООС.

В начале ноября наблюдатели из ОБСЕ уточнили подробности ЧП. Так, медики больницы в Первомайске, куда доставили юношу с ранениями в области ребер, сообщили, что пострадавшего прооперировали и оказали ему психологическую помощь. «1 октября 2019 мать (40 лет) парня и пять соседей (в возрасте 55−65 лет) сообщили, что юноша получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села …», — говорится в отчете.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты устроили артобстрел Новотошковского. Учащихся местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

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