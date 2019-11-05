- 13:24 Дифтерия в Украине: опасное заболевание зафиксировали на Харьковщине
- 13:24 Кабмин представил проект обновленного Бюджета-2020: основные цифры
- 13:19 Лучше точно не будет: знаменитая актриса угасает от неизлечимой болезни
- 13:03 Застали полуголым в постели с ребенком: под Харьковом мужчина совращал малолетнюю племянницу
- 13:02 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:57 Под Киевом 15-летний зацепер получил ожог половины тела
- 12:53 Гонят, как штрафбат: в ВСУ рассказали о тактике боевиков под Водяным
- 12:37 «Барселона» — «Славия»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:34 Проходил спецподготовку в России: на Донбассе наказали артиллериста боевиков «ЛНР»
- 12:30 Где смотреть онлайн «Александрия» — «Сент-Этьен»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:30 Жизнь Анджелины Джоли оказалась под угрозой: в чем причина
- 12:29 Засветившийся в Золотом российский депутат участвовал в оккупации Крыма
Боевики на Донбассе ранили подростка: подробности ЧП
На Донбассе в населенном пункте Золотое-5, который находится на временно неподконтрольных территориях, боевики ранили 16-летнего парня. Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска обстреляли дома мирных жителей в Золотом-4.
«Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ зафиксировано ранения из стрелкового оружия 16-летнего парня. Это произошло 21 сентября 2019 в кафе на улице Войкова в населенном пункте Золотое-5», — сообщают в штабе ООС.
В начале ноября наблюдатели из ОБСЕ уточнили подробности ЧП. Так, медики больницы в Первомайске, куда доставили юношу с ранениями в области ребер, сообщили, что пострадавшего прооперировали и оказали ему психологическую помощь. «1 октября 2019 мать (40 лет) парня и пять соседей (в возрасте 55−65 лет) сообщили, что юноша получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села …», — говорится в отчете.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты устроили артобстрел Новотошковского. Учащихся местной школы пришлось эвакуировать в бомбоубежище.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!