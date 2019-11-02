Болезнь Заворотнюк: в России впервые подтвердили, что у актрисы рак

Шоу-бизнес

В России впервые открыто подтвердили, что у актрисы Анастасии Заворотнюк онкологическое заболевание. Слухи о том, что «няня Вика» лечится от рака, ходили давно, но и семья, и друзья актрисы предпочитали не говорить напрямую о диагнозе. Теперь же коллеги мужа Заворотнюк организовали открытый сбор средств в помощь Анастасии и другим онкобольным.

Организатор мюзиклов на льду Татьяна Навка и ее коллектив «Navka Show» объявили, что начинают сбор средств для лечения страшной болезни. Вся прибыль от показа ближайшего ледового шоу Навки 10 ноября будет перечислена семье Петра Чернышова и Анастасии Заворотнюк, а также фондам, поддерживающим женщин с онкозаболеваниями.

Руководитель «Navka Show» надеется на выздоровление Заворотнюк. «Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом», — заявила Татьяна Навка.

Напомним, в октябре после ряда сообщений о тяжелом состоянии Заворотнюк, родные Анастасии решили прояснить ситуацию. Семья подтвердила, что актриса действительно проходит курс лечения, но в кому не впадала, искусственная вентиляция легких не требовалась. Не было у Заворотнюк ни паралича, ни атрофии мышц.

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