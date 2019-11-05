Дифтерия в Украине: опасное заболевание зафиксировали на Харьковщине

Происшествия

В Харьковской области зафиксировали второй в этом году случай заболевания дифтерией. Об этом сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Наталья Куфтерина.



«Первый случай зафиксирован в конце октября — в инфекционную больницу госпитализировали жительницу Харькова. А 4 ноября госпитализировали жительницу Волчанска. Лабораторно диагноз еще не подтвержден, но клинические проявления, в частности, серый налет на миндалинах, указывают именно на дифтерию», — цитирует Куфтерину «Укринформ».

По словам доктора, обе пациентки были не вакцинированы во взрослом возрасте. Сейчас они получают нужное лечение. Состояние их стабильное.

Куфтерина отметила, что в Харьковской области в наличии есть только 15 доз анатоксина, который необходимо вводить при тяжелых формах заболевания.

Пополнение этого запаса в регионе ожидают в течение месяца или двух.

Вместе с тем, вакцина против дифтерии в Харьковской области есть в больших количествах для детей, и для взрослых. Поэтому Куфтерина призывает население делать бесплатные прививки.

Для этого необходимо обратиться к врачу, с которым заключена декларация.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что президента Зеленского призвали срочно созвать заседание СНБО и разработать оперативный план действий по повышению уровня иммунизации населения и предотвращения эпидемии дифтерии в стране.

О том, как распознать недуг, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Поражает сердце, нервную систему и почки: как распознать дифтерию».

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