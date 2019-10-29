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Здоровье и медицина

Вспышка дифтерии в Украине: от Зеленского требуют немедленно созвать СНБО

16:15 29 октября 2019 80
Прививка
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине по состоянию на 29 октября зарегистрировано 20 случаев дифтерии, в том числе пять подтвержденных лабораторно: по одному случаю у жителей Луганской, Хмельницкой, Тернопольской, Закарпатской областей и в Киеве.

Об этом сообщают в Центре гражданского здоровья МОЗ Украины. И это при том, что в течение 2010−2018 годов в стране ежегодно фиксировались единичные случаи дифтерии (за исключением 2017). Так, за это время было зарегистрировано 56 больных дифтерией.

В Центре уточняют, что также были зафиксированы 14 возможных случаев дифтерии среди контактных лиц в Закарпатской области и один в столице.

В связи с вспышкой опасного заболевания партия «Голос» обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и разработать оперативный план действий по повышению уровня иммунизации населения и предотвращения эпидемии дифтерии в стране. Речь идет не только об этом заболевании, но и о кори, массовые случаи заболевания которой фиксировались в стране.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики зафиксировали второй случай заболевания дифтерией в столице — в реанимацию попала жительница Дарницкого района.

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