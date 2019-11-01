- 18:44 Похмеляетесь ли вы по утрам? В Крыму проводят странный опрос педагогов
- 18:38 На нардепа из фракции Порошенко завели дело из-за «угрозы» Зеленскому
- 18:32 Пытки и изнасилование в одесском детском центре: в расследовании новый поворот
- 18:01 Застрял пальцем в маршрутке: во Львове спасатели пришли на помощь 9-летнему мальчику
- 17:51 В Харьковской области зафиксировали первый случай дифтерии
- 17:42 Зеленского освистали в Тернополе: опубликовано видео не очень радостной встречи президента
- 17:17 В Крыму российские силовики задержали гражданина Украины: первые подробности
- 17:04 Стрельба в Харькове: обнаружен еще один оружейный схрон убийцы
- 16:54 Обещали жилье в Нидерландах: Цемах рассказал на росТВ, как его "прессовали" в СБУ
- 16:48 Депутат от «Слуги народа» считает необходимым выбирать губернаторов
- 16:41 Девять известных нардепов заявили о готовности взять Дубневича на поруки
- 16:36 Дмитриевская поминальная суббота: что обязательно нужно сделать в этот день
В Харьковской области зафиксировали первый случай дифтерии
В пятницу, 1 ноября, в Харьковской области было диагностирован первый в этом году случай заболевания дифтерией. Информацию сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной поступило в 14.30. Сейчас больная находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.
Ей не вводилась сыворотка в связи с выделением микроорганизма, который не продуцирует токсин. Эпидемиологи областного Центра проводят мероприятия по месту жительства и работы заболевшей женщины. Обследовано 27 человек.
По информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, осенью 2019 года случаи дифтерии были зафиксированы в Закарпатской и Тернопольской областях, а также в Киеве.
Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о ситуации с вакциной от дифтерии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!