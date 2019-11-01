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Украина

В Харьковской области зафиксировали первый случай дифтерии

17:51 1 ноября 2019 102
Прививка от дифтерии
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 1 ноября, в Харьковской области было диагностирован первый в этом году случай заболевания дифтерией. Информацию сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной поступило в 14.30. Сейчас больная находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

Ей не вводилась сыворотка в связи с выделением микроорганизма, который не продуцирует токсин. Эпидемиологи областного Центра проводят мероприятия по месту жительства и работы заболевшей женщины. Обследовано 27 человек.

По информации Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, осенью 2019 года случаи дифтерии были зафиксированы в Закарпатской и Тернопольской областях, а также в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о ситуации с вакциной от дифтерии.

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