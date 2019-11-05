«Если бы меня реже предавали…»: откровенное признание героини реалити «Наречена для тата» (фото)

Шоу-бизнес

Закончился второй сезон романтического реалити «Наречена для тата» (СТБ), в котором одинокие отцы ищут свою вторую половинку. Решение — продолжить строить отношения после проекта — приняла пара Григорий Липовецкий и Вита Гончаренко. Препятствием на их пути не стало даже расстояние: Григорий живет в Израиле, а Вита — в Украине. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» участница проекта Вита Гончаренко поделилась подробностями личной жизни, рассказала, как складываются ее отношения с Гришей после проекта, и призналась, чего боится больше всего.

— Вита, съемки реалити длились чуть меньше месяца. Считаете, этого времени достаточно, чтобы влюбиться в человека?

— Для меня — нет. За этот период между нами с Гришей возникли, скорее, дружеские отношения. Я понимала, что могу на него положиться, а это немаловажно. Но чтобы влюбиться, времени мало. Могу признаться, что любви с первого взгляда у меня не было. Честно скажу, я вообще с осторожностью отношусь к мужчинам, не бросаюсь в омут с головой. Контролирую свои чувства, эмоции, поскольку понимаю, что потом может быть больно. Возможно, если бы меня меньше предавали в жизни, все сложилось бы иначе.

— Но Гриша не такой…

— Да, он добрый заботливый, надежный, щедрый, веселый. Ну, разве что, бывает вспыльчив. Если ему что-то не нравится, начинает заводиться, сердиться. Главное — в этот период его не трогать. В принципе, я такая же. Если начинаю кричать, меня не нужно трогать. Лучше я пересплю со своими мыслями, успокоюсь, отойду. Так что мы с Гришей справляемся.

— Сложно было привыкнуть к тому, что на проекте за развитием ваших взаимоотношений следит съемочная команда?

— Мне было дискомфортно буквально только первые пять минут, когда мы писали «визитку». Я привыкла себя снимать для соцсетей, веду Instagram. Конечно, поначалу смущало, что вокруг есть еще люди, которые за тобой наблюдают, слушают, что ты говоришь. Но это длилось недолго. В конце концов я расслабилась.

— Что вы чувствовали в день финала?

— Я была уверена в своем решении. Я знала, что независимо от слов Гриши мой ответ будет «да». И в глубине души догадывалась, что он мне не откажет. Была такое предчувствие. Я смогла найти общий язык с его девочками, что для Гриши очень важно. Несмотря на некоторые разногласия, у нас не возникало глобальных проблем. Но когда в день финала Гриша сказал, что хочет остаться со мной, на меня нахлынули такие эмоции, что и передать сложно — радость, непонимание, восторг. А в голове куча вопросов, один из которых — что же дальше?

— И что было дальше?

— На следующий день мне было непривычно, что нет съемочной команды. Гриша сказал: «Собирай чемодан — едем в Кривой Рог». Там мы встретились с друзьями, вместе проводили время. Гриша почувствовал себя более комфортно — он ведь не любит сниматься, фотографироваться.

— Вы давно виделись с Гришей?

— Неделю назад только вернулась из Израиля. Мы — пара, у нас все хорошо. Бывает, Гриша говорит: «Давай, прилетай уже ко мне», — и я прилетаю. Была у него в Израиле два раза — через полтора месяца после окончания проекта и вот сейчас. В этот раз жила там месяц! Очень не хотелось уезжать. Гриша просил остаться подольше, но у меня работа.

— Чем занимаетесь, когда приезжаете в Израиль?

— В Израиле правила и законы отличаются от наших. Первое время мне было сложно привыкнуть. Люди там работают шесть дней в неделю, а отдыхают — только один. Причем в этот единственный день закрыты и магазины, и заведения. Нет такого, как у нас: «Любимый, давай сходим в ресторан». Мы с Гришей посетили Иерусалим, Хайфу, встретили Новый год, который был в Израиле 29 сентября.

— Получается, расстояния не помеха для отношений?

— Могу сказать, что сохранить отношения на расстоянии можно только при условии обоюдного желания. Не скажу, что у нас все идеально и гладко. Иногда мы, как и все люди, ругаемся, спорим. Однажды даже так психовали, что расставались на какое-то время. Ведь, находясь в разных странах, не всегда можешь поговорить с человеком, услышать его, обнять или взять за руку, когда так хочется. Но могу сказать наверняка: те, кто выдерживают отношения на расстоянии, очень сильные люди.

— Ваши чувства стали сильнее?

— Я влюблена в Гришу. Нет, я люблю его. Наши чувства вышли на другой уровень. Даже то, что мы иногда ругались, это ведь тоже было для чего-то. И, возможно, если бы мы не разошлись — не поняли, как плохо нам друг без друга. Когда я нахожусь в Украине, мы с Гришей общаемся и утром, и в обед, и вечером, и даже ночью. Нет такого дня, чтобы мы не говорили. Я дружу с его дочерьми, вместе готовим кушать. Некоторые свои традиции я вношу в их семью — например, вместе завтракать и ужинать.

— Гриша уже научился делать комплименты и проявлять нежность?

— О да! Сейчас Гриша — вообще другой человек. Когда мужчина долгое время проводит в режиме работа-дом, у него нет ни женщины, ни уюта, ни тепла, ни нежности, понятное дело, он начинает в какой-то степени «дичать». Теперь же он научился комплименты делать, обнимать, целовать, за ручку держать. Даже на шопинг со мной ходит!

— Вы обсуждали дальнейшие планы?

— Я вижу Гришу счастливым, семейным, с двумя общими детьми. Иногда шучу: «Не забывай, у меня может быть двойня». Знаете, сейчас в моей жизни все изменилось. Когда я шла на проект, для меня мужчины вообще не существовали. Я говорила: «Мужчина — предатель. Рано ли поздно он обидит. Так зачем доверяться и открываться, если точно будет удар в спину?» Сейчас я так не считаю. Оказалось, есть мужчины ответственные, которые умеют поддерживать, с правильными понятиями о семье, о том, как нужно ухаживать за женщиной. Я стала спокойнее и мудрее.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о героях еще одного романтического реалити. Никита Добрынин и Даша Квиткова — пара, созданная в девятом сезоне романтического проекта «Холостяк» через полгода после окончания проекта признались, что любят друг друга и счастливы.

Всю правду о проекте «Холостяк» читайте здесь.

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