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Происшествия

Огромный грузовик перевернулся вверх колесами: видео смертельного ДТП в Сумской области

13:58 5 ноября 2019 152
На месте аварии
Инф. «ФАКТОВ»

4 ноября на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», в районе села Кардашовка Ахтырского района произошло смертельное ДТП. Оно продолжило печальный перечень аварий последних дней, в которых гибнут люди. О происшествии сообщает в Facebook патрульная полиция Сумской области.

По предварительной информации правоохранителей, 54-летний водитель, который управлял грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, не справился с управлением. В результате он через полосу встречного движения выехал за проезжую часть и совершил наезд на электроопору. От удара грузовик перевернулся.

От полученных телесных повреждений водитель погиб на месте аварии. Сейчас полицейский выясняют подробности ДТП.

Ранее сообщалось, что в столице водитель «прокатил» на капоте девушку, которая вышла из такси и пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

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