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«Прокатили» на капоте: в Киеве девушка поплатилась за собственную беспечность (видео)
В Киеве девушка попала под колеса автомобиля, когда вышла из такси и пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Ранее в столице тяжело травмировалась пожилая женщина, которая пыталась перебежать дорогу через четыре полосы.
Инцидент произошел на улице Натальи Ужвий, 12. Видео с камеры наружного наблюдения опубликовал Dtp.kiev.ua.
«Девушка вышла из такси и, решив, что все ей должны предоставить дорогу, прокатилась на капоте. Предварительно: перелом ноги и повреждена рука, увезла скорая помощь», — говорится в сообщении.
На ролике видно, как девушка с пакетом в руках выходит из такси Uklon в неположенном месте и начинает переходить дорогу.
Водитель машины, которая сбила девушку, двигался на небольшой скорости и даже успел еще немного замедлить движение.
Как сообщали «ФАКТЫ», утром 5 ноября в Броварах в ДТП погибла женщина и травмирован еще один человек. Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись SsangYong и «Волга», которую разорвало на части.
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