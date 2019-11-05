24.61 / 24.87 27.32 / 27.74
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Прокатили» на капоте: в Киеве девушка поплатилась за собственную беспечность (видео)

11:34 5 ноября 2019 209
девушка на капоте
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве девушка попала под колеса автомобиля, когда вышла из такси и пыталась перейти дорогу в неположенном месте. Ранее в столице тяжело травмировалась пожилая женщина, которая пыталась перебежать дорогу через четыре полосы.

Инцидент произошел на улице Натальи Ужвий, 12. Видео с камеры наружного наблюдения опубликовал Dtp.kiev.ua.

«Девушка вышла из такси и, решив, что все ей должны предоставить дорогу, прокатилась на капоте. Предварительно: перелом ноги и повреждена рука, увезла скорая помощь», — говорится в сообщении.

На ролике видно, как девушка с пакетом в руках выходит из такси Uklon в неположенном месте и начинает переходить дорогу.

Водитель машины, которая сбила девушку, двигался на небольшой скорости и даже успел еще немного замедлить движение.

Как сообщали «ФАКТЫ», утром 5 ноября в Броварах в ДТП погибла женщина и травмирован еще один человек. Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись SsangYong и «Волга», которую разорвало на части.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Грибы в поезде

Грибникам на заметку: в сети обсуждают фото необычной находки в украинском поезде

Митяй

«Митяя» выгнали за пьянство: названа причина ухода Николая Добрынина из «Сватов»

Метро

В Киеве закрывали центральные станции метро: что произошло

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер