День ангела Виктории: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В среду, 6 ноября, свой День ангела отмечают Виктории, Вики, Викуси.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Пожеланий море я

Подарю Виктории:

Будь всегда счастливою,

Самою красивою.

Серьезной — на работе,

Веселой — на природе.

Богатою морально…

Ну и материально!

Пускай всё получается,

Пусть все мечты сбываются,

Шагай прямо к удаче.

И к радости, и к счастью.

Ведь жизненное кредо

Виктории — победа.



***

Не зря тебя Викторией зовут —

Ты даже нехотя, но всё же побеждаешь.

Родные тебя любят, берегут,

Да ты сама, конечно, это знаешь.

Виктория, пускай твои глаза

Искрятся лишь от счастья. Улыбайся!

А если ненароком вдруг слеза —

Это соринка, и не сомневайся!

Ты сильная, но женственность твоя

Тобой нас заставляет любоваться.

Мы поздравляем искренне тебя!

Желаем жить и жизнью наслаждаться.



***

Виктория, Вика, Викуля, победа,

Всегда оставайся такой боевой.

Будь в счастье стабильное в жизни одета,

Будь чьей-то находкой, любимой, судьбой!

Живи улыбаясь, открыто и честно,

Пусть все, что желаешь, дается легко.

А если проблемы — решатся пусть быстро,

А те, что достали, — уйдут далеко!

***

Ты не привыкла к проигрышам, и это не удивительно, ведь ты Виктория, что уже значит победа. И в этот праздничный день, милая, обворожительная, восхитительная Викуся, я хочу пожелать тебе терпимости, успеха, душевного комфорта и умиротворенности. Отыщи свое внутреннее равновесие и тогда, ты сможешь раскрыть новые грани жизни.

***

Виват, Виктория, тебе

Звучит со всех сторон,

Тобою очарован мир,

Тобою он сражен.

Желаю, чтобы вкус побед

Всегда был на губах,

Чтобы исполнилась мечта,

Та, что живет во снах.

Чтоб каждый день

Счастливым был,

Чтобы все исчезли беды,

Чтоб гордо имя ты несла,

Виктория — Победа.

Кстати, 9 ноября День ангела празднуют Сергеи. Ранее мы публиковали подборку поздравлений для них.

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