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Общество и люди

День ангела Виктории: красивые поздравления и открытки

17:04 5 ноября 2019 124
Именины Виктории
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В среду, 6 ноября, свой День ангела отмечают Виктории, Вики, Викуси.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Именины Виктории

Пожеланий море я
Подарю Виктории:
Будь всегда счастливою,
Самою красивою.
Серьезной — на работе,
Веселой — на природе.
Богатою морально…
Ну и материально!
Пускай всё получается,
Пусть все мечты сбываются,
Шагай прямо к удаче.
И к радости, и к счастью.
Ведь жизненное кредо
Виктории — победа.

Именины Виктории
***
Не зря тебя Викторией зовут —
Ты даже нехотя, но всё же побеждаешь.
Родные тебя любят, берегут,
Да ты сама, конечно, это знаешь.

Виктория, пускай твои глаза
Искрятся лишь от счастья. Улыбайся!
А если ненароком вдруг слеза —
Это соринка, и не сомневайся!

Ты сильная, но женственность твоя
Тобой нас заставляет любоваться.
Мы поздравляем искренне тебя!
Желаем жить и жизнью наслаждаться.

Именины Виктории
***
Виктория, Вика, Викуля, победа,
Всегда оставайся такой боевой.
Будь в счастье стабильное в жизни одета,
Будь чьей-то находкой, любимой, судьбой!

Живи улыбаясь, открыто и честно,
Пусть все, что желаешь, дается легко.
А если проблемы — решатся пусть быстро,
А те, что достали, — уйдут далеко!

Именины Виктории

***
Ты не привыкла к проигрышам, и это не удивительно, ведь ты Виктория, что уже значит победа. И в этот праздничный день, милая, обворожительная, восхитительная Викуся, я хочу пожелать тебе терпимости, успеха, душевного комфорта и умиротворенности. Отыщи свое внутреннее равновесие и тогда, ты сможешь раскрыть новые грани жизни.

Именины Виктории

***
Виват, Виктория, тебе
Звучит со всех сторон,
Тобою очарован мир,
Тобою он сражен.
Желаю, чтобы вкус побед
Всегда был на губах,
Чтобы исполнилась мечта,
Та, что живет во снах.
Чтоб каждый день
Счастливым был,
Чтобы все исчезли беды,
Чтоб гордо имя ты несла,
Виктория — Победа.

Именины Виктории

Кстати, 9 ноября День ангела празднуют Сергеи. Ранее мы публиковали подборку поздравлений для них.

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