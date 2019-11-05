Мэттью Макконахи завел Instagram: что постит звезда

Шоу-бизнес

Знаменитый голливудский актер Мэттью Макконахи стал ближе к своим поклонникам. В день своего 50-летия он присоединился к социальной сети Instagram. Актер подписался на свою жену, звездных коллег Риз Уизерспун, Сальму Хайек и Джастина Бибера, а также на благотворительные организации.

Мэттью опубликовал первое видео, в котором объясняет, почему решился приобщиться к социальной сети. Макконахи говорит, что на странице хочет вести монолог с подписчиками и делиться с миром своими мыслями.

«Послушайте, это моя первая попытка поделиться собой и своим взглядом на мир, и я немного нервничаю из-за этого, потому что, честно говоря… Я знаю, что хочу иметь монолог, я не уверен, что хочу иметь диалог… Мне интересно увидеть, позабавит ли вас это, заставит задуматься или расчувствоваться — надеюсь, все сразу», — сказал Мэттью. Его пост меньше, чем за сутки набрал более 1 млн просмотров.

Ранее в Instagram также зарегистрировалась 50-летняя актриса Дженнифер Энистон. Она опубликовала селфи с актерами из сериала «Друзья». Популярными звездами в Instagram являются Селена Гомес, Ким Кардашьян и ее семейство, а также многие другие звезды, чьи посты набирают миллионы просмотров.

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