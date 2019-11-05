Шоу-бизнес

В одиннадцатом эфире популярное шоу «Танці з зірками» («1+1») покинула пара актера Алексея Яровенко и Алены Шоптенко. Судьи в один голос отмечали большие успехи Алексея на паркете и признавали это заслугой его знаменитой партнерши. Алена Шоптенко уже становилась победительницей шоу — тринадцать лет назад в паре с Владимиром Зеленским. В минувшем сезоне Алена была главным хореографом проекта. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алена Шоптенко призналась, почему вновь согласилась на участие в шоу и кого считает его явным фаворитом.

— Алена, какие у вас ощущения после трехмесячного танцевального марафона?

— Чувствую себя счастливым человеком. Наконец нахожусь с ребенком, занимаюсь бытовыми вопросами. Закрываю проблемы, на которые просто не было времени. Зато теперь я за все хозяйственные дела берусь с огромным удовольствием. Но, конечно, это не сравнится с радостью общения с сыном.

— Какой у вас был график во время репетиций?

— Мы репетировали каждый день, за исключением понедельника. В этот день решались организационные вопросы, определялись дальнейшие планы. А уже со вторника приступали к репетициям. В основном проводили занятия в павильоне. Всю прошлую неделю репетировали по ночам. У Павла Вишнякова, с которым мы танцевали, шли съемки и время на танцы было только ночью.

— Значит, не особо расстроились, покинув шоу?

— Испытываю сожаление по поводу того, что мы не прошли дальше. Нам было что еще показать. Я понимала, что у Алексея есть потенциал.

— Он достаточно долго растанцовывался.

- Действительно, ему было тяжело. Пробовала многие методы, усложняла и упрощала постановки, пока в конце концов не нашла «ключик». Думаю, не многие звезды могут похвастаться тем, что, как и Алексей, способны исполнить в музыку весь танец полностью без партнера. До тех пор, пока Алексей не знал все шаги, музыкальные акценты, счет, я не становилась с ним в пару. По сути, Алексей мог сам выйти на паркет и самостоятельно станцевать весь номер. Но на то, чтобы этого добиться, уходило очень много времени. В четверг или пятницу наша репетиция заключалась в том, что я садилась на стул и просто бесконечно считала шаги. Алексей танцевал сам. Потом мы включали музыку и, пока у него от начала и до конца все не получалось, я к нему не подходила. Поняла, что с Алексеем работает только такой метод. Он терялся, когда я начинала его вести. Признаюсь, горжусь тем, чего мы добились. На мой взгляд, Алексей вообще настоящий участник танцевального шоу. Человек, который прошел полную трансформацию — от критики и насмешек до похвалы. Искренне горжусь им, он показал, что всего можно добиться, если упорно бить в одну точку.



— Был момент, когда Алексей хотел покинуть шоу…

— Это был экватор проекта, все звезды переживали стресс. Морально все тогда очень устали — второе дыхание еще не открылось, а первого уже не было. В это время обычно возникают споры между участниками и внутри пар, Алексей не был исключением. К тому же ему не очень понравилось, как говорили о его семье в ролике перед выступлением. В общем, для меня его решение покинуть проект было неожиданным, но не скажу, что удивило — я видела, какое настроение у Алексея. К тому же у нас в то время были натянутые рабочие отношения, в его глазах не было запала. Мы оба понимали, что все происходит не в удовольствие. Но на следующем эфире после его заявления все пары менялись партнерами. Это был такой переломный момент. После этого Алексей реально стал танцевать. На самом деле, если ты беспрерывно танцуешь два с половиной месяца, то у тебя обязательно получится.

— Раздумывали, когда вам предложили стать участницей проекта?

— И очень долго. К тому же все помнят наш сильный тандем с Ахтемом Сейтаблаевом. Сомневалась нужно ли снова выходить на паркет. В прошлом сезоне была главным хореографом, и получалось, что я якобы спускаюсь на ступеньку ниже. Но потом отключила эмоции и спросила себя, чего на самом деле хочу. Поняла, что очень соскучилась по танцу, сцене. После родов открываются новые грани, и мне было интересно самой, что смогу делать на паркете. Как быстро вернусь в прежнюю форму. Делала этот эксперимент в удовольствие и, если доставила его еще кому-то, невероятно счастлива.

— Вы потрясающе выглядите! Как удалось восстановить форму после родов?

— Кормила сына до 10 месяцев и затем, перестав, резко похудела. Потом началась подготовка к танцам, а с этим графиком иногда просто забывала поесть. Постоянная физическая нагрузка дала о себе знать.

— Как вы считаете, кто дойдет до финала проекта?

— Болею за всех ребят, которые остались в шоу. Понимаю, на сколько много сил они вкладывают, чтобы радовать зрителей. Во время сезона мы живем ради своих партнеров. Я примерно понимаю, кто будет в финале. Все-таки имею 13 лет опыта в этом шоу. Как правило, зритель довольно постоянен в своих предпочтениях. Если пара уже несколько раз попадала в номинацию, то она рано или поздно уйдет. С нами подобное и произошло. Думаю, финал этого сезона будет очень неожиданным и в следующем эфире уже точно всё определится. На этом шоу, на мой взгляд, важно не только качество танца, но и прогресс. Зрителям нравится смотреть на перевоплощение.

— Какой эфир стал для вас самым тяжелым?

— Когда мы танцевали номер, посвященный Чернобылю. Тема танца менялась, наверно, раз 15. Даже за день до прямого эфира мы не понимали, какой у нас будет номер — сюжетная линия была проработана не до конца. Хореографию я переделывала несколько раз. В конце концов получилось неплохо, но я достаточно критично отношусь к своей работе и понимаю, что танцевать можно было и лучше.

Напомним, что в десятом эфире «Танців з зірками» шоу покинула самая сексуальная пара сезона — Даниэль Салем и Юлия Сахневич. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Юлия рассказала о самой сложной поддержке сезона, страхах Даниэля и назвала своего фаворита.

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