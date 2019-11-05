Госпитализация похудевшего на 100 килограммов Семчева: появились новые подробности

Шоу-бизнес

Российского актера Александра Семчева, о госпитализации которого сообщалось ранее, выписали из больницы.

Как сообщает Telegram-канал 112, врачи оценивают состояние актера как стабильное.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что у Семчева сердечный приступ, его отвезли в больницу.

Но сам актер по телефону журналистам ответил, что вся информация о болезни — ложь.

«Я не знаю, откуда пошел этот слух. Я вчера весь день был дома, никого не вызывал. Со мной все хорошо, я здоров. В помощи не нуждаюсь, но спасибо, что обо мне все так заботятся. Целый день мне поступают звонки», — возмутился он.

Стоит отметить, что сам актер не отличается честностью: недавно он заявил, что выдумал роман с девушкой сына и рассказал о нем на шоу ради денег.

Кстати, Семчев за последний год похудел на 100 килограммов. По его словам, смог это сделать с помощью правильного питания.

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