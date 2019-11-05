Украина

СБУ раскрыла еще одну крупную аферу в «Укроборонпроме»: первые подробности и фото

СБУ разоблачила бывшего заместителя гендиректора завода «Маяк» — он участвовал в коррупционной схеме при продаже имущественного комплекса предприятия. Это лишь одно из преступлений чиновников, раскрытых в последнее время правоохранителями. Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник предложил руководителю коммерческой структуры содействие в положительном решении по приобретению имущественного комплекса ОАО «Завод «Маяк» через Систему электронных торгов арестованным имуществом (сетами). В результате бизнесмен должен был приобрести комплекс в Киеве всего за 2 миллиона американских долларов.

Бывший замдиректора был задержан в отделении банка в Шевченковском районе Киева при передаче первой части вознаграждения, которая составляла 200 тысяч долларов США. Сейчас проводятся обыски на территории завода и в помещении Государственной исполнительной службы Оболонского района.

Также контрразведчики и следователи СБУ раскрыли хищение комплектующих и запасных части к самолетам МиГ-29 в одной из воинских частей. Преступники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры.

Ранее сообщалось, что во Львове чиновники обогатились на поставках ВСУ некачественных котлов.

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