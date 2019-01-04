Прикарпатские бизнесмены украли 6 миллионов гривен на строительстве оборонных сооружений на Донбассе

Происшествия

Оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области выявили факты присвоения бюджетных денег. В свое время Кабмин Украины выделил средства из госбюджета на строительство оборонных сооружений в зоне проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, Ивано-Франковская областная государственная администрация также получила деньги на эти цели, а для выполнения работ были заключены договоры с несколькими предприятиями Прикарпатья.

Во время проведения мероприятий по проверке рационального использования средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, были выявлены факты присвоения бюджетных денег. Военной прокуратурой Западного региона Украины (Львов) открыто уголовное производство.

— Во время расследования правоохранители установили, что руководители этих предприятий при выполнении работ на Востоке страны подделали официальные документы. Путем внесения недостоверных данных — завышения стоимости сооруженных объектов и использованных материалов — присвоили более 6 миллионов гривен, — сообщает сотрудница департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Наталия Калиновская.

Следователи полиции и прокуратуры Ивано-Франковской области уже объявили руководителю одному из этих предприятий о подозрении по статьям «Служебный подлог», «Присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, устанавливаются должностные лица органов исполнительной власти областного уровня и руководители других предприятий, которые могут быть причастны к хищению бюджетных средств.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что во Львове были похищены базы данных многих госудерственных предприятий и военных учреждений. В хищении СБУ уличила одну из коммерческих структур, которая при обслуживании предприятий установила программы, копирующие информацию с сайтов.

«ФАКТЫ» сообщали также о краже денег, выделенных на создание Национальной системы спутниковой связи. Была организована коррупционная схема, с помощью которой средства вывели за границу и легализовали.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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