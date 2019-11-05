ГБР предъявило обвинение пяти высшим чинам Минобороны во главе с генерал-майором

Украина

Во вторник, 5 ноября, объявлены подозрения чиновникам Министерства обороны Украины по нашумевшему делу о закупке некачественных бронежилетов. Об этом сообщает УНН.

«Объявлены подозрения 5 высокопоставленным чиновникам Минобороны Украины», — заявил директор ГБР Роман Труба.

Он утверждает, что чиновники по предварительному сговору произвели закупку некачественного вещевого имущества для ВСУ по завышенным ценам, также было приобретено имущество, которое не соответствует требованиям.

«Да, речь идет о бронежилетах 1−4 класса защиты, которые простреливаются. Подозрения объявлены: генерал-майору, начальнику главного управления ВСУ, а также 4 высокопоставленным чиновникам главного управления ВСУ», — сказал Труба.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны заявило, что ГБР фальсифицировало скандальную аудиозапись, на которой был зафиксирован разговор чиновников о закупках для армии некачественных бронежилетов. При этом, по предварительным оценкам, убытки государства составили 100 миллионов гривень, а большинство приобретений не соответствует заявленным характеристикам. «Три из пяти бронежилетов простреливаются», — заявил Роман Труба.

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