Минобороны обвинило ГБР в фальсификации скандальной аудиозаписи о некачественных бронежилетах

Украина

Аудиозапись разговоров чиновников Минобороны, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене, является сфабрикованной. Монтаж аудиозаписи осуществлен ГБР и направлен на дискредитацию Минобороны. Об этом во время брифинга заявил начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

«Я подчеркиваю, что цинично сфабрикована данная аудиозапись для того, чтобы сформировать общественное мнение. Мне известны все переговоры, и я хочу подчеркнуть, что в данном аудио, которое выставлено, речь идет сначала о партии бронежилетов, а затем туда добавляют информацию, которая не касается этой партии. Туда добавляют информацию, которую мы имели при разработке технических условий по новому бронежилету, где мы его проверяли», — заявил Марченко, объяснив, что речь идет об эпизоде разговора, в котором обсуждаются некачественные боковые фрагменты экспериментальных образцов жилетов, что для армии не закупались.

Монтаж аудиозаписи, по мнению представителей Минобороны, направлен на дискредитацию работы оборонного ведомства и связан с выборами. Марченко также выразил удивление, почему правоохранительные органы не выложили всю запись разговора, сообщает Укринформ.

«Почему ГБР не выложила все аудио, от начала до конца, для меня очень большой вопрос», — заявил начальник управления.

Как писали «ФАКТЫ», 9 июня в Государственном бюро расследований, которое занимается досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам закупки должностными лицами Министерства обороны Украины имущества для военнослужащих, заявили о нанесенном ущербе государству в 100 миллионов гривен. В ГБР, обнародовав видео, заявили, что со складов Минобороны были изъяты 11 тысяч бронежилетов, не отвечающих требованиям безопасности.

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