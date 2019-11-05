24.60 / 24.85 27.29 / 27.69
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Хотелось провалиться сквозь землю: известный шоумен рассказал о шокирующей выходке MARUV на закрытой вечеринке

18:31 5 ноября 2019 574
MARUV
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Эпатажная певица MARUV, получившая премию MTV как лучшая российская певица, оскандалилась на закрытой вечеринке. По мнению известного ведущего и шоумена Андрея Джеджулы звезда вела себя неподобающе, она материлась на зрителей прямо со сцены.

«Она для меня была величиной, но одна фраза — и она упала для меня ниже колен. На вечеринке букмекерской компании ждем Макгрегора и она выступает на разогреве. Только она вышла на сцену, а это было закрытое мероприятие, и к сцене подошло человек 25 из 50 в зале. Стоят, снимают, и она просит свою девочку из подтанцовки помочь прокричать со сцены в микрофон, дословно цитирую „Кто протянет к сцене ручки — тот получит по е*учке“. Мне было так неловко, хотелось провалится сквозь землю. Я уважаю ее, как профессионала, у нее нереально крутое шоу, на уровне Европы и мира. Но вот такое прокричать со сцены, это звучало как заготовленная фраза для концертов в клубе», — рассказал Джеджула изданию «Вести».

Напомним, у MARUV объяснили, почему она получила престижную премию MTV Europe Music Awards как «лучшая российская певица». Дело в том, что в номинацию ее включил канал «MTV Россия».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ножки ребенка

«Успокоил» плачущего сына: отец до смерти забил 6-месячного ребенка

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Насилие над ребенком

Застали полуголым в постели с ребенком: под Харьковом мужчина совращал малолетнюю племянницу

Прорыв трубы в Киеве на Саксаганского

Асфальт плавился, как сыр: центр Киева залило кипятком (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер