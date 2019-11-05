Шоу-бизнес

Эпатажная певица MARUV, получившая премию MTV как лучшая российская певица, оскандалилась на закрытой вечеринке. По мнению известного ведущего и шоумена Андрея Джеджулы звезда вела себя неподобающе, она материлась на зрителей прямо со сцены.

«Она для меня была величиной, но одна фраза — и она упала для меня ниже колен. На вечеринке букмекерской компании ждем Макгрегора и она выступает на разогреве. Только она вышла на сцену, а это было закрытое мероприятие, и к сцене подошло человек 25 из 50 в зале. Стоят, снимают, и она просит свою девочку из подтанцовки помочь прокричать со сцены в микрофон, дословно цитирую „Кто протянет к сцене ручки — тот получит по е*учке“. Мне было так неловко, хотелось провалится сквозь землю. Я уважаю ее, как профессионала, у нее нереально крутое шоу, на уровне Европы и мира. Но вот такое прокричать со сцены, это звучало как заготовленная фраза для концертов в клубе», — рассказал Джеджула изданию «Вести».

Напомним, у MARUV объяснили, почему она получила престижную премию MTV Europe Music Awards как «лучшая российская певица». Дело в том, что в номинацию ее включил канал «MTV Россия».

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