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Есть что показать: Настасья Самбурская взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье
Российская актриса Настасья Самбурская, взбудоражила сеть фото в кружевном белье, продемонстрировав грудь внушительных размеров.
«Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сис*ки, ж*пы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу», — подписала она фото.
Поклонники оценили юмор Настасьи, но еще больше им понравилась грудь актрисы. Звезда получила несколько предложений руки и сердца и много комплиментов.
Кстати, ранее звезда сериала «Универ. Новая общага» уже снималась в откровенной фотосессии.
Напомним, недавно певица Ани Лорак удивила фото, на котором продемонстрировала грудь.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..