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Шоу-бизнес

Есть что показать: Настасья Самбурская взорвала сеть откровенным фото в нижнем белье

19:15 5 ноября 2019 136
Настасья Самбурская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Настасья Самбурская, взбудоражила сеть фото в кружевном белье, продемонстрировав грудь внушительных размеров.

Самбурская

«Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сис*ки, ж*пы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу», — подписала она фото.

Поклонники оценили юмор Настасьи, но еще больше им понравилась грудь актрисы. Звезда получила несколько предложений руки и сердца и много комплиментов.

Самбурская

Кстати, ранее звезда сериала «Универ. Новая общага» уже снималась в откровенной фотосессии.

Напомним, недавно певица Ани Лорак удивила фото, на котором продемонстрировала грудь.

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