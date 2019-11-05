В Запорожье полиция обнаружила замаскированную сеть борделей: фото и видео задержания

Происшествия

Полиция разоблачила целую подпольную сеть публичных домов, которые были замаскированы под «клубы для мужчин» и стриптиз-клубы. Ранее подобную сеть обнаружили в Киевской области. О событиях в Запорожье сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Оперативники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили, что в Запорожье действует сеть публичных домов, где стоимость сексуальных услуг составляет от 1600 до 2500 гривен в час.

Сотрудники департамента вместе со следователями Печерского управления полиции Киева провели семь обысков в местах разврата и по адресам проживания фигурантов дела. Были изъяты документы, оружие, а также 55 тысяч гривень, 3,3 тысячи долларов США и 350 евро.

Выявлено 26 проституток, изъяты деньги и документация. Задержаны четверо подозреваемых: организатор, два администратора и бухгалтер. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревают в скандале с польскими проститутками и бизнесменами.

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