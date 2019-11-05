- 21:02 В Турции решили обложить туристов новым налогом: на сколько подорожает отдых
- 21:00 «Барселона» — «Славия» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:42 «Челси» — «Аякс»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:38 Убийство 14-летней школьницы под Одессой: адвокат подозреваемого просила о домашнем аресте, но суд отказал даже в залоге
- 20:36 Прорыв трубы и масштабный потоп в центре Киева сняли с высоты: впечатляющее видео
- 20:15 «Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками»
- 20:14 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 20:13 В Запорожье полиция обнаружила замаскированную сеть борделей: фото и видео задержания
- 20:13 Пенсии в Украине будут назначать через мобильное приложение: Зеленский дал поручение Минсоцполитики
- 19:38 Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку
- 19:32 «Доктор Сон» по Стивену Кингу и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:24 По 10 тысяч гривен за кило: Киркоров похвастался гантелями от Луи Виттон
В Запорожье полиция обнаружила замаскированную сеть борделей: фото и видео задержания
Полиция разоблачила целую подпольную сеть публичных домов, которые были замаскированы под «клубы для мужчин» и стриптиз-клубы. Ранее подобную сеть обнаружили в Киевской области. О событиях в Запорожье сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
Оперативники Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили, что в Запорожье действует сеть публичных домов, где стоимость сексуальных услуг составляет от 1600 до 2500 гривен в час.
Сотрудники департамента вместе со следователями Печерского управления полиции Киева провели семь обысков в местах разврата и по адресам проживания фигурантов дела. Были изъяты документы, оружие, а также 55 тысяч гривень, 3,3 тысячи долларов США и 350 евро.
Выявлено 26 проституток, изъяты деньги и документация. Задержаны четверо подозреваемых: организатор, два администратора и бухгалтер. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что СБУ подозревают в скандале с польскими проститутками и бизнесменами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»