СБУ попала в громкий скандал с польскими политиками и проститутками

Украина

Службу безопасности Украины заподозрили в получении информации о польских политиках и бизнесменах, которые пользовались услугами борделей двух украинских сутенеров.

Как пишет газета Rzeczpospolita, в 2011 году адвокат двух украинских сутенеров, которых судили в Польше, сообщил в местную прокуратуру о «шпионаже против Польши».

Братья Евгений и Алексей Р., которые полтора десятка лет владели эскорт-службой в Подкарпатском воеводстве, заявляли, что с 2007 года СБУ приглашала их танцовщиц на беседы, во время которых интересовалась о клиентах эскорт-агентств, в частности «политиках и бизнесменах», и спрашивала материалы в виде «CD-дисков и флешек».

«Они спрашивали, каким бизнесом мы занимаемся, сколько у нас клубов, кто на нас работает, какие у нас деловые и политические связи. Они спрашивали, какие конкретно политики и бизнесмены бывают в наших заведениях», — приводит издание показания одного из братьев.

По данным польской прокуратуры, в заведениях братьев Р. не было никаких видеозаписей. Газета утверждает, что в борделях могли быть записаны около 4 тысяч видео, которые касались политиков, вице-министра обороны, архиепископа и председателя отделения полиции в воеводстве. Записи предназначались для передачи в Украину.

Напомним, десять дней назад в Польше задержали 6 человек за контрабанду. Среди задержанных двое граждан Украины, которые назвались сотрудниками украинских спецслужб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СБУ обезвредила в Киеве преступную группу, которая занималась слежкой за людьми и продавала заказчикам полученную информацию. В противоправной деятельности уличили, в том числе, бывших и действующих сотрудников Нацполиции и СБУ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter