День ангела Дмитрия: открытки, поздравления, смс

Общество и люди

В пятницу, 8 ноября, свой День ангела празднуют Дмитрии, а церковь отмечает в этот день память святого Димитрия Солунского.

«ФАКТЫ» собрали поздравления для всех Дмитриев.

Здоровья, радости, удачи,

Успехов в жизни и добра,

Побольше денег и здоровья

Сейчас желаю Диме я!

Пусть будет все всегда отлично,

Здоровье — сильным навсегда,

А в кошельке — деньжат прилично.

И много счастья у тебя!

***

Я тебе желаю, Дима:

Пусть проходят беды мимо,

Пролетают без оглядки

Грусть, печаль и непонятки,

Едут пусть без остановки

Лень и лживые уловки,

Депресняк пусть не достанет,

Зависть в дверь стучать не станет,

Не заходит горе в гости

И не будет в жизни злости!

***

Тебя мы, Дмитрий, поздравляем!

Сегодня мы тебе желаем

Быть сильным духом, не стареть

Душой и телом, не болеть.

Живи в довольстве и достатке,

Победа ждет пусть в каждой схватке,

Пусть счастье в твоей жизни будет,

А неприятности — забудут.

Всегда желаю я успеха,

Желаю радости и смеха.

Желаю жить, не унывать

И про меня не забывать.



***

Чтобы удача была рядом,

Счастье прочь не уходило,

Радость сыпалась чтоб градом,

Весело чтоб в жизни было.

Больше ярких красок в жизни,

Чувств взаимных навсегда,

Судьбы ровной, некапризной.

Пусть сбывается мечта.

Поздравляем тебя, Дима!

Не болей, не унывай,

Живи ярко, позитивно.

Горя, бед совсем не знай.

Напомним, что 2 ноября христиане восточного обряда отмечали Дмитриевскую поминальную субботу.

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