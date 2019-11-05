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День ангела Дмитрия: открытки, поздравления, смс
В пятницу, 8 ноября, свой День ангела празднуют Дмитрии, а церковь отмечает в этот день память святого Димитрия Солунского.
«ФАКТЫ» собрали поздравления для всех Дмитриев.
Здоровья, радости, удачи,
Успехов в жизни и добра,
Побольше денег и здоровья
Сейчас желаю Диме я!
Пусть будет все всегда отлично,
Здоровье — сильным навсегда,
А в кошельке — деньжат прилично.
И много счастья у тебя!
***
Я тебе желаю, Дима:
Пусть проходят беды мимо,
Пролетают без оглядки
Грусть, печаль и непонятки,
Едут пусть без остановки
Лень и лживые уловки,
Депресняк пусть не достанет,
Зависть в дверь стучать не станет,
Не заходит горе в гости
И не будет в жизни злости!
***
Тебя мы, Дмитрий, поздравляем!
Сегодня мы тебе желаем
Быть сильным духом, не стареть
Душой и телом, не болеть.
Живи в довольстве и достатке,
Победа ждет пусть в каждой схватке,
Пусть счастье в твоей жизни будет,
А неприятности — забудут.
Всегда желаю я успеха,
Желаю радости и смеха.
Желаю жить, не унывать
И про меня не забывать.
***
Чтобы удача была рядом,
Счастье прочь не уходило,
Радость сыпалась чтоб градом,
Весело чтоб в жизни было.
Больше ярких красок в жизни,
Чувств взаимных навсегда,
Судьбы ровной, некапризной.
Пусть сбывается мечта.
Поздравляем тебя, Дима!
Не болей, не унывай,
Живи ярко, позитивно.
Горя, бед совсем не знай.
Напомним, что 2 ноября христиане восточного обряда отмечали Дмитриевскую поминальную субботу.
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