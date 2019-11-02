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Дмитриевская поминальная суббота: чего нельзя делать в этот день
2 ноября христиане восточного обряда отмечают Дмитриевскую поминальную субботу, которая предшествует дню памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). Подобные поминальные обряды проводятся в Украине семь раз в год.
В этот день нельзя плохо говорить об умерших. Не следует поминать родственников крепкими алкогольными напитками, а на поминальный стол подавать изысканные блюда и деликатесы.
Во время поминального обеда нельзя петь, вести веселые разговоры и смеяться.
Вместе с тем, на обед полагается приглашать не только родных, но и соседей, людей, которым требуется помощь, и даже случайных прохожих.
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