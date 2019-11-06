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Спас за полсекунды до смерти: в США мужчину вытащили из-под колес поезда метро (видео)

1:55 6 ноября 2019 4
Инцидент в метро в США
Инф. «ФАКТОВ»

В США в городе Окленд (штат Калифорния) сотрудник транспортной службы спас упавшего на пути человека за несколько мгновений до вероятной его гибели.

Об этом пишет ABC News.

Сообщается, что в минувшее воскресенье, 3 ноября, болельщик возвращался со стадиона, где посещал футбольный матч.

Из-за давки на перроне он не удержался на ногах и упал на рельсы.

В это время к платформе приближался поезд — он находился всего лишь в 18 метрах от инцидента.

Упавший на рельсы мужчина мог бы погибнуть, если бы не быстрая реакция Джона О’Коннора, начальника транспортной системы скоростных электропоездов «Bay Area Rapid Transit» (BART) — он вытащил мужчину на платформу, чем спас ему жизнь.

По словам О'Коннора, он занимался контролем пассажиропотока, когда заметил падение. Джон сразу понял, что мужчина не сможет выбраться сам, и бросился на помощь.

После инцидента упавший на рельсы мужчина прошел медицинское обследование. По заявлению полиции, он не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что подобный инцидент произошел в октябре в Киеве: на станции метро «Хрещатик» на рельсы упал человек. По свидетельствам очевидцев, молодой парень упал в метро на рельсы из-за того, что был нетрезв. В результате падения сотрудники столичного метрополитена были вынуждены остановить движение поездов.

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