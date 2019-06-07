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Видео с реакцией певицы Бейонсе на разговор мужа с соседкой на баскетбольном матче позабавило сеть
Американская поп-звезда Бейонсе и ее муж-рэпер Джей-Зи посетили баскетбольный матч в калифорнийском городе Окленд. Однако певица провела время не так приятно, как надеялась. Рядом с нею расположилась Николь Карран — жена Джо Лакомба, владельца одной из участвовавшей в игре команд Golden State Warriors. Женщина на правах хозяйки вечера завела беседу с Джей-Зи, наклонившись к нему через сидевшую между ними Бейонсе.
На попавшем в сеть видео видно, как улыбка на лице певицы сменяется нескрываемым раздражением. Кто-то из поклонников предположил, что она приревновала мужа. А другие считают, что Бейонсе просто взбесила сама ситуация и назойливость соседки, отвлекавшей внимание пары от игры.
Но не всех фанатов певицы это видео просто позабавило. 50-летняя Николь пожаловалась изданию Daily Mail, что после этого случая она стала жертвой кибер-буллинга и на нее посыпались угрозы от поклонников Бейонсе. По ее словам, она просто предложила Джей-Зи что-нибудь выпить и, не расслышав его ответ, наклонилась поближе к нему.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», муж Бейонсе стал первым в мире рэпером-миллиардером.
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