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Происшествия

Киевское метро остановилось из-за упавшего на рельсы человека (видео)

15:50 18 октября 2019 444
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на станции метро «Хрещатик» упал человек. За день до этого в столице на ходу вспыхнул трамвай, который был полон пассажиров. Об этом группа «Киев Оперативный» сообщает в Facebook.

По свидетельствам очевидцев, молодой парень упал в метро на рельсы из-за того, что был нетрезв. В результате падения сотрудники столичного метрополитена были вынуждены остановить движение поездов.

Устанавливаются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что один из киевских таксистов оказался ловким карманником. Для выманивания денег у клиентов он использовал нехитрый прием, с помощью которого узнавал пин-код кредитной карты пассажира, и затем похищал ее. Прежде чем потерпевший замечал пропажу, таксист снимал с карты крупную сумму.

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