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Киевское метро остановилось из-за упавшего на рельсы человека (видео)
В Киеве на станции метро «Хрещатик» упал человек. За день до этого в столице на ходу вспыхнул трамвай, который был полон пассажиров. Об этом группа «Киев Оперативный» сообщает в Facebook.
По свидетельствам очевидцев, молодой парень упал в метро на рельсы из-за того, что был нетрезв. В результате падения сотрудники столичного метрополитена были вынуждены остановить движение поездов.
Устанавливаются детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что один из киевских таксистов оказался ловким карманником. Для выманивания денег у клиентов он использовал нехитрый прием, с помощью которого узнавал пин-код кредитной карты пассажира, и затем похищал ее. Прежде чем потерпевший замечал пропажу, таксист снимал с карты крупную сумму.
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