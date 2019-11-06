Многодетная мамочка без юбки: Анджелина Джоли снялась для обложки полностью обнаженной (фото)

Шоу-бизнес

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли, мама шестерых детей, решила в очередной раз показать, что у нее еще «есть порох в пороховницах» и снялась полностью обнаженной для известного глянцевого журнала.

Об этом пишет Cosmo.

Автором снимков выступил известный норвежский фотограф Сельве Сундсбе.

Фотосессия получилась чувственной и эффектной: на одном из фото Энджи предстала в сетчатом боди, а на другом и вовсе появилась обнаженной. На идеальную фигуру многодетной матери наброшена лишь легкая ткань-органза. Сама Энджи все сокровенные места прикрывает руками.

Помимо фотосессии актриса дала глянцевому журналу развернутое интервью, в котором призналась, что хотела бы пожить за границей и обязательно сделает это, как только детям исполнится 18. Пока же она должна жить там, где живет их отец и вынуждена ездить за бывшим мужем.

Также в беседе Анджелина выразила благодарность своим шестерым детям.

«Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне снова обрести истинное „я“ и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. А они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое», — заявила звезда.

Как известно, в последние годы Джоли переживает непростые времена. После развода с супругом и перенесенной операции по удалению груди актриса сильно похудела. В СМИ то и дело появляется информация о том, что звезда борется с анорексией. Сама Анджелина информацию о своем здоровье не комментирует. Она активно работает (последняя премьера с ее участием — вторая часть картины «Малефисента») и занимается детьми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жизнь знаменитой Анджелины Джоли недавно оказалась под угрозой. Ее экстренно эвакуировали прямо со съемочной площадки. ЧП произошло на Канарских островах, где Анджелина вместе со звездой «Игры престолов» Ричардом Мэдденом снимается в фильме «Вечные». На площадке, где работали актеры, нашли бомбу.

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