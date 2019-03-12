Сексологи перечислили типы оргазмов у женщин

Здоровье

Английский сексолог Энн Саммерс уверена, что у женщины не один, и даже не два типа оргазмов, как это часто утверждается, а целых 8. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на британскую Mirror.

Согласно статистике, утверждает Энн, каждая вторая женщина имитирует оргазм. Это происходит из-за того, что женщины не хотят обижать своих партнеров, ну и сам по себе женский оргазм — это гораздо более сложное явление, чем оргазм мужской.

Сексолог подчеркивает, что оргазмы женщины делятся на восемь типов. Первым является традиционной клиторальный оргазм, с которым все ясно. Вторым — оргазм точки G, некоего таинственного скопления клеток на передней стенки влагалища, которое связано с женской эякуляцией (наука не признает существования этой точки).

Существует так называемый смешанный оргазм, которые возникают из-за стимуляции других зон тела, например, сосков или анального отверстия. Кстати, последнее связано с так называемым анальным оргазмом — сегодня современные партнеры все чаще практикует именно эту разновидность секса. Стимуляция тазового нерва приводит к мощнейшему оргазму у женщины.

Энн Саммерс также говорит об оргазме точки A — скопления клеток в так называемом переднем своде, размещенном в нескольких сантиметров над точкой G. Для достижения этого оргазма требуется крупный по размеру пенис или фаллоимитатор.

Существует оргазм сосков, поскольку ощущения от стимуляции этой зоны тела проникают в ту же самую область мозга, что и ощущения от стимуляции влагалища, клитора и шейки матки. Другими словами, женщина может испытать оргазм только от стимулирования сосков.

Седьмым типом является так называемый оргазм мышц кора, который связан с физическими нагрузками вроде пилатеса, требующих сжимания бедер. Этот оргазм возникает из-за фрикций при выполнении повторяющихся движений и ношения облегающей одежды.

Ну, а восьмым является фэнтезийный оргазм, то есть возможность достичь данного ощущения одной только силой мысли безо всяких стимуляций вообще. Фэнтезийного оргазма достигают только женщины с богатым воображением и после усердных тренировок.

Для того, чтобы испытать такую богатую палитру наслаждений в постели, женщина должна идти на различные эксперименты, считает специалист. Это позволит сделать сексуальные отношения более удовлетворительными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», инъекции наполнителей для увеличения губ в половой член могут избавить мужчину от проблемы преждевременной эякуляции. Исследование показало, что после этих уколов продолжительность полового акта вырастает в три раза.

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