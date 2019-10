Ученые разгадали тайну женского оргазма при помощи кроликов

Мир

Группа ученых из США, представляющих Университет Цинциннати и Йельский университет сумела выяснить некоторые подробности об эволюционной природе женского оргазма. В этом экспертам помогли кролики и антидепрессанты, пишет МК со ссылкой на результаты исследования в журнале Proceedings of t he National Academy of Sciences.

В исследовании указывается, что женский оргазм — феномен, давно привлекающий внимание не только психологов, но и эволюционных биологов. Дало в том, что в животном мире оргазм во время полового акта испытывают лишь самцы — у них он предшествует семяизвержению, в то время как самки, с эволюционной точки зрения, в подобном ощущении «не нуждаются». Тем не менее, люди стали одним из весьма немногочисленных биологических видов, у которых оргазм испытывают представители обоих полов.

Специалисты до сих пор пытаются выяснить, почему эволюция подарила женщинам возможность испытывать наслаждение от секса, и версии высказываются довольно разнообразные. В частности, результаты нескольких (пусть и не слишком крупных) исследований свидетельствуют о том, что оргазм повышает шансы женщины забеременеть.

Другие ученые утверждают, что женский оргазм мог развиться как некоторый механизм, увеличивающий вероятность, что представительница прекрасного пола останется верна своему партнеру, а его активная демонстрация, в свою очередь, привязывает мужчину к женщине. Наконец, не исключается, что женский оргазм мог стать «счастливой случайностью» и следствием физиологического сходства мужчин и женщин.

Авторов новой научной работы заинтересовало предположение, что эволюционно женский оргазм связан с овуляцией, происходящей у некоторых млекопитающих во время совокупления. Чтобы проверить это, специалисты провели опыт на животных, известных своим «талантом» к размножению, у которых наблюдается овуляция при половых актах.

В ходе эксперимента ученые давали антидепрессант, который, как ранее уже было известно, притупляет способность женщин к оргазму. Как выяснилось, тот же препарат на 30 процентов сократил количество овуляций крольчих по сравнению с контрольной группой. Специалисты считаю это свидетельством в пользу того, что женский оргазм действительно восходит к более древним и, очевидно, полезным с эволюционной точки зрения механизмам.

