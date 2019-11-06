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«Научный подход»: раскрыт секрет стройности звезды сериала «Сваты» Анны Кошмал
Украинская актриса Анна Кошмал стала известной многим зрителям благодаря роли в ситкоме «Сваты», в котором сыграла внучку Женю.
По сюжету девушка создавала максимум неприятностей родственникам, попадая постоянно в передряги. Именно своей непосредственностью и добротой души Кошмал влюбила в себя зрителей.
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Актриса стала примером для подражания для многих девочек, которые хотят стать артистками. Кроме того, Кошмал радует мужскую аудиторию своими откровенными фотосессиями и шикарной фигурой. Не придерживаясь особой диеты, Анна всегда в прекрасной форме. Возможно, огромным плюсом к стройности девушки стал ее отказ от мяса.
О своей диете Анна рассказала в интервью изданию «Караван».
Оказывается, актриса уже год придерживается принципов вегетарианства. Сначала она просто отказалась от мяса, потому что оно отнимает много энергии на переваривание, а в жестких условиях съемок это не играло Анне на руку. Позже начала детально изучать этот образ жизни и его принципы.
Затем Анна решила отказаться от всех продуктов животного происхождения. В итоге она теперь не употребляет ни рыбу, ни молочные продукты, ни яйца. А при тяжелом графике и вовсе переходит на сыроедение, которое, по мнению Кошмал, высвобождает много энергии и позволяет работать в усиленном режиме.
В рационе Анна предпочитает фрукты и питается по системе: восемьдесят процентов углеводов, десять процентов белков и десять — жиров.
«Мне нравится научный подход, поэтому я с удовольствием попробовала эту систему и поняла: все, что мне нужно, находится во фруктах и овощах. И когда говорят, что необходимы дополнительные источники белка, я только плечами пожимаю», — рассказала Анна.
Результат такого подхода — налицо. Актриса великолепно справляется с тяжелыми нагрузками и находится в прекрасной форме, волнуя поклонников своими фото.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнитель одной из главных ролей в ситкоме «Сваты» Федор Добронравов заявил о том, что команде одиозного сериала остается отснять несколько сцен в завершение его седьмого сезона. По его словам, съемки намечены на январь-февраль и лето 2020 года.
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