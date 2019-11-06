Отец на помойке, бабушка в лесу: Стас Пьеха шокировал признанием о близких

Шоу-бизнес

Внук знаменитой советской певицы Эдиты Пьехи Стас, который признался в наркотической зависимости и пережил инфаркт, шокировал откровенными признаниями о близких. В программе «Секрет на миллион» он рассказал, что его отец Пятрас Герулис прозябает на окраине Вильнюса в нищите. Его часто можно увидеть на улице с бродягами, он питается в столовой для малоимущих. Мужчина жалуется, что ему нечего кушать.

«У меня большие долги. Мне кушать нечего», — говорит Пятрас.

Стас объяснил, что отец ушел из семьи, когда ему не исполнился и год. С тех пор они почти не виделись. В 2014 году Стас пытался наладить отношения с отцом, приглашал его в гости. Но родные люди так и не сблизились. Их отношения заключались в том, что Стас отсылал ему деньги. Он признался, что отец страдает от психического расстройства. Этот диагноз мог передаться и ему.

Также Пьеха рассказал, что его знаменитая бабушка ведет затворнический образ жизни. Она почти не выходит из своего загородного дома. Эдита Пьеха любит общаться с правнуком.

«Бабушка дружит с моей единственной женой Наташей. Она очень её любит. Наташа часто привозит сына к бабушке, у них своя коммуникация», — рассказал певец.

После выхода программы на Пьеху обрушились с критикой и обвинениями. Мол, как можно было допустить, чтобы родной отец жил в таких условиях. За брата вступилась его сестра Эрика.

«Огромная волна негатива на нашу маму свалилась. Но на самом деле помогать отцу Стаса — это ее инициатива. Она попросила заботиться о папе», — сказала Эрика Быстрова. Она уверяет, что Стас не отрекался от отца, всегда помогал ему.

«В течение очень многих лет Стас помогает отцу. Но Пятрас имеет определенный диагноз, сколько бы ему денег ни давали, он распоряжается ими в соответствии со своим состоянием», — родная сестра артиста.

Напомним, Стасу Пьехе 39 лет. Ранее в интервью «ФАКТАМ» он признавался, что рос непростым ребенком, в шесть лет начал курить, вскоре попробовал алкоголь, несколько лет прожил в детском доме. Его воспитанием заниматься было некому: мать Илона Броневицкая была занята на работе, бабушка Эдита Пьеха была все время на гастролях. В 13 лет парень пристрастился к тяжелым наркотикам. После курса лечения он смог преодолеть зависимость и в 2008 году открыл собственный реабилитационный центр для наркоманов.

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