- 10:49 Настоящий "совок": в сети показали, как ГБР готовится поздравить Трубу с днем рождения
- 10:29 Боевики понесли потери на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл цифры
- 10:27 Глава Amazon Джефф Безос снова самый богатый человек в мире
- 10:24 К приезду Путина в Омске землю покрасили в зеленый цвет, но все испортил снег: чудовищное фото
- 10:17 Отец на помойке, бабушка в лесу: Стас Пьеха шокировал признанием о близких
- 10:08 Где смотреть онлайн «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:06 В страшном ДТП на трассе Львов — Луцк погибли три человека: фото с места аварии
- 10:02 Еле стоял на ногах и угрожал уволить патрульных: в Киеве на "пьяной" езде поймали прокурора
- 09:45 Загипнотизировали: в Киеве группа мошенниц обворовала пенсионерку
- 09:42 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 09:28 Горячая мамочка: Лилия Подкопаева удивила дерзким декольте
- 09:24 Дубилет сообщил о массовом сокращении сотрудников Госстата: без работы остались 1700 людей
Отец на помойке, бабушка в лесу: Стас Пьеха шокировал признанием о близких
Внук знаменитой советской певицы Эдиты Пьехи Стас, который признался в наркотической зависимости и пережил инфаркт, шокировал откровенными признаниями о близких. В программе «Секрет на миллион» он рассказал, что его отец Пятрас Герулис прозябает на окраине Вильнюса в нищите. Его часто можно увидеть на улице с бродягами, он питается в столовой для малоимущих. Мужчина жалуется, что ему нечего кушать.
«У меня большие долги. Мне кушать нечего», — говорит Пятрас.
Стас объяснил, что отец ушел из семьи, когда ему не исполнился и год. С тех пор они почти не виделись. В 2014 году Стас пытался наладить отношения с отцом, приглашал его в гости. Но родные люди так и не сблизились. Их отношения заключались в том, что Стас отсылал ему деньги. Он признался, что отец страдает от психического расстройства. Этот диагноз мог передаться и ему.
Также Пьеха рассказал, что его знаменитая бабушка ведет затворнический образ жизни. Она почти не выходит из своего загородного дома. Эдита Пьеха любит общаться с правнуком.
«Бабушка дружит с моей единственной женой Наташей. Она очень её любит. Наташа часто привозит сына к бабушке, у них своя коммуникация», — рассказал певец.
После выхода программы на Пьеху обрушились с критикой и обвинениями. Мол, как можно было допустить, чтобы родной отец жил в таких условиях. За брата вступилась его сестра Эрика.
«Огромная волна негатива на нашу маму свалилась. Но на самом деле помогать отцу Стаса — это ее инициатива. Она попросила заботиться о папе», — сказала Эрика Быстрова. Она уверяет, что Стас не отрекался от отца, всегда помогал ему.
«В течение очень многих лет Стас помогает отцу. Но Пятрас имеет определенный диагноз, сколько бы ему денег ни давали, он распоряжается ими в соответствии со своим состоянием», — родная сестра артиста.
Напомним, Стасу Пьехе 39 лет. Ранее в интервью «ФАКТАМ» он признавался, что рос непростым ребенком, в шесть лет начал курить, вскоре попробовал алкоголь, несколько лет прожил в детском доме. Его воспитанием заниматься было некому: мать Илона Броневицкая была занята на работе, бабушка Эдита Пьеха была все время на гастролях. В 13 лет парень пристрастился к тяжелым наркотикам. После курса лечения он смог преодолеть зависимость и в 2008 году открыл собственный реабилитационный центр для наркоманов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...