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Общество и люди

Международный день бухгалтера: поздравления и открытки

15:15 9 ноября 2019 263
Международный день бухгалтера
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

День бухгалтера в Украине отмечают дважды — национальный праздник летом и Международный день бухгалтера 10 ноября.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых бухгалтеров.

Международный день бухгалтера

Цифры, цифры, счеты, счеты,
Калькуляторы, ПК,
Бесконечные отчеты —
Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,
Про расход и про доход,
В День бухгалтера финансы
Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,
Праздник чтоб не омрачать.
Вам осталось улыбнуться
И спокойно отмечать!

Международный день бухгалтера
***
Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров,
Им желаем мы успехов,
Уважения от коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!

Международный день бухгалтера

***
С днем бухгалтера от сердца
Поздравляю, не грусти,
Отыщи ты к счастью дверцу,
В жизнь свою его впусти,

А в работе все нормально,
Как обычно, будет пусть,
Ты — бухгалтер идеальный —
Утверждать я всем берусь!

***
Поздравить вас любой готов,
Во Всемирный день Бухгалтеров!
Желаем сдать ваши отчеты,
Чтоб никогда не быть в пролете,
И чтобы личный ваш баланс,
Всегда лишь радовал бы вас.
Себе зарплату в миллионах начислять,
О кризисе не знать и не слыхать,
И чтоб налоговый агент,
Вручал не штраф, а комплимент!

Международный день бухгалтера
***
С Днем бухгалтера международным!
Ты сегодня чуть-чуть отдохни
И легко, хорошо и свободно
Воздух счастья всей грудью вдохни!

Пусть на сердце все будет спокойно,
Груз забот не тревожит тебя,
Ты — бухгалтер прекрасный, достойный
Поздравляю в сей день ноября!

Напомним, что в Украине создан сайт, помогающий школьникам выбрать профессию.

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