Международный день бухгалтера: поздравления и открытки

Общество и люди

День бухгалтера в Украине отмечают дважды — национальный праздник летом и Международный день бухгалтера 10 ноября.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых бухгалтеров.

Цифры, цифры, счеты, счеты,

Калькуляторы, ПК,

Бесконечные отчеты —

Ваша доля нелегка!

Позабудьте про балансы,

Про расход и про доход,

В День бухгалтера финансы

Сами пусть ведут учет.

Дебет с кредитом сойдутся,

Праздник чтоб не омрачать.

Вам осталось улыбнуться

И спокойно отмечать!



***

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров,

Им желаем мы успехов,

Уважения от коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

***

С днем бухгалтера от сердца

Поздравляю, не грусти,

Отыщи ты к счастью дверцу,

В жизнь свою его впусти,

А в работе все нормально,

Как обычно, будет пусть,

Ты — бухгалтер идеальный —

Утверждать я всем берусь!

***

Поздравить вас любой готов,

Во Всемирный день Бухгалтеров!

Желаем сдать ваши отчеты,

Чтоб никогда не быть в пролете,

И чтобы личный ваш баланс,

Всегда лишь радовал бы вас.

Себе зарплату в миллионах начислять,

О кризисе не знать и не слыхать,

И чтоб налоговый агент,

Вручал не штраф, а комплимент!



***

С Днем бухгалтера международным!

Ты сегодня чуть-чуть отдохни

И легко, хорошо и свободно

Воздух счастья всей грудью вдохни!

Пусть на сердце все будет спокойно,

Груз забот не тревожит тебя,

Ты — бухгалтер прекрасный, достойный

Поздравляю в сей день ноября!

Напомним, что в Украине создан сайт, помогающий школьникам выбрать профессию.

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