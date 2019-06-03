Как выбрать профессию по душе: в Украине создан первый стартап по профориентации школьников

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В мае заработал первый в Украине сайт, который призван помочь старшеклассникам в выборе будущей профессии. Основная часть услуг бесплатная, но за некоторые дополнительные возможности нужно платить. Например, за деньги школьник может в онлайн-режиме пройти тест у психолога, чтобы определить, к какому виду деятельности у него есть врожденные способности. Автор идеи и совладелец этого проекта молодой предприниматель из Киева Александр Павленко говорит: одна из ключевых особенностей концепции сайта в том, что о специфике той или иной работы ребятам рассказывают практики, которые достигли значительных успехов в своих профессиях. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как выпускнику обычной луцкой школы удалось поступить в знаменитый Гарвардский университет.

«Мы приглашаем поработать с выпускниками школ успешных людей»

— Моя команда уже пять лет занимается тем, что помогает старшеклассникам определиться с будущей профессией, — говорит бизнесмен Александр Павленко. — В прежние годы мы организовывали лагеря, в которых профессионалы в том или ином деле объясняли ребятам, что, так сказать, изнутри представляет собой их работа. Кроме того, школьники выполняли определенные тесты и каждый день ездили на экскурсии в различные фирмы. Очень важный момент: ребята ставили оценки своим лекторам. Тех, кто нравился школьникам, мы приглашали поработать в следующих сезонах. Так постепенно сформировался костяк специалистов, которые стали сотрудничать с нами. Причем не за деньги (эти люди хорошо зарабатывают, поэтому гонорар, который мы платим, существенного значения для них не имеет), а ради удовольствия делятся знаниями с любознательными детьми. Одна молодая женщина-адвокат даже решила поступить в аспирантуру после того, как стала сотрудничать с нами. Объяснила это тем, что ей нравится быть не только адвокатом, но и преподавателем. Попала она к нам случайно. Рассказать старшеклассникам о практических сторонах работы юриста взялся ее шеф. Но в назначенный день он не смог прийти и попросил одну из лучших сотрудниц заменить его. После общения с ребятами юрист была в полнейшем восторге, сказала, что в жизни мало что приносит такие сильные положительные эмоции. Кстати, и мне по душе совмещать бизнес с преподаванием маркетинга в университете. Думаю, что этот интерес передался по наследству: мои мама и дедушка — учителя.

Так вот, я со своей командой начал проводить лагеря в Киеве и Львове: на осенних, зимних и весенних каникулах — по неделе, а на летних — по две недели. Понятно, что лагеря были не бесплатными, приносили прибыль, но меня не устраивал один важный момент: за пять лет участниками наших лагерей стали лишь около 1000 ребят. В масштабах Украины это немного. Чтобы помочь с выбором профессии гораздо большему количеству старшеклассников, мы создали сайт. Использовали многое из того, что было наработано в ходе проведения лагерей.

— Что конкретно?

— Представители различных профессий, которые прежде вживую рассказывали ребятам о своей работе, записали свои уроки на видео. Ролики состоят из трех частей: эксперт говорит в общих чертах о своей профессии, описывает, чем конкретно занимается на работе, и рассказывает, какими качествами должен обладать человек, чтобы быть успешным в этом деле. Советует также, что стоит дополнительно прочесть, посмотреть и послушать, в какой университет лучше поступить.

— О каких конкретно профессиях ребята смогут узнать на вашем сайте?

— Размещены ролики о работе программиста, банкира, радиоведущего, юриста, стилиста, менеджера проектов, специалиста в отельном деле, журналиста, PR-менеджера и… народного депутата.

— Хотите сказать, что среди ваших лекторов есть даже народный депутат Украины?

— Да, Елена Сотник. Познакомились мы с ней благодаря ее помощнику, он был одним из преподавателей в нашем лагере.

Мы будем увеличивать количество видеороликов. Замечу, что их продолжительность всего пять — семь минут. Это дает возможность ребятам просмотреть, не особо напрягаясь, сразу несколько сюжетов, сравнить одну профессию с другой.

— Вы не опоздали с запуском сайта, ведь уже совсем скоро начнется вступительная кампания и большинство выпускников школ определились, в какой вуз поступать?

— Мы не ориентируемся на абитуриентов нынешнего года. По опыту проведения лагерей знаем, что основная наша аудитория — это ученики восьмых, девятых и десятых классов. Одиннадцатиклассников записывалось к нам немного, — как правило, к последнему классу ребята уже определяются, куда поступать.

«После окончания университета решил не откладывать с открытием собственного бизнеса»

— Чтобы создать сайт по выбору профессий, вам пришлось брать кредит?

— Нет, обошлись собственными небольшими сбережениями. Но чтобы запустить этот проект, мне понадобились компаньоны. Основателей и совладельцев сайта трое: программист Илья Скнар, финансист Екатерина Ло и я. Илья прежде участвовал в проведении лагерей в качестве приглашенного специалиста — рассказывал ребятам о профессии веб-дизайнера. Я пригласил его стать одним из совладельцев нашего сайта, поскольку для его создания требовалось много работы программиста. Этим Илья и занялся. Екатерина — моя давняя школьная знакомая. Она получила высшее экономическое образование в США, сейчас живет и работает в Великобритании, часто бывает в Украине. Катя грамотно рассчитала бизнес-план, дистанционно ведет бухгалтерию. Я занимаюсь менеджментом и возглавляю проект.

Создатели сайта. Слева направо: Илья Скнар, Екатерина Ло и Александр Павленко. Фото предоставлено Александром ПАВЛЕНКО

— Как получилось, что вы занялись бизнесом в области профессиональной ориентации старшеклассников?

— Когда пять лет назад окончил Киевский национальный экономический университет имени Гетьмана, решил не откладывать с открытием собственного бизнеса. Моей первой бизнес-идеей стало проведение образовательных лагерей для студентов. Спросите, зачем им это нужно, если они и без того учатся? Но ведь учеба учебе рознь. В вузах зачастую делается акцент на теорию, а в моих лагерях — на практику. Люди, добившиеся в своих профессиях успеха, рассказывали ребятам о том, чем им реально придется заниматься, когда они придут на работу. Я на собственном опыте знал, как важно иметь практические знания и навыки, чтобы устроиться на интересную высокооплачиваемую должность. После третьего курса я продолжил образование в Великобритании в университете города Ньюкасла. Проучился там год. Когда вернулся в Киев, рассудил так: поступлю в магистратуру и параллельно буду работать. Думал, что с британским дипломом меня примут в любую компанию с распростертыми объятиями. Оказалось, что я ошибался. Для работодателей в первую очередь важен практический опыт претендента, а не его дипломы. Работу я нашел, но это было не то, чего хотелось бы.

Решив создать свой бизнес, я собрал небольшую команду (оказалось, не так легко найти подходящих людей), и мы занялись поиском мастеров в том или ином деле, которые бы загорелись нашей идеей и согласились выступать в лагерях в качестве преподавателей. Штудировали профессиональные сайты, посещали конференции, бизнес-рауты, выставки, лекции практиков… Люди, на которых мы останавливали выбор, как правило, говорили, что никогда не работали со студентами, сомневались, получится ли у них учить. Многих нам все же удавалось убедить. И в 2015 году мы провели первый лагерь. Деньги на это понадобились небольшие, ведь мы собрали плату с наших учеников. Другое дело, что на организацию лагеря пришлось потратить уйму сил и времени.

— Получается, что потом вы переключились с работы со студентами на профессиональную ориентацию школьников?

— Да, но поначалу параллельно работали со студентами и старшеклассниками. Цена аренды помещений росла, увеличивались другие накладные расходы (в том числе гонорары преподавателей), поэтому приходилось повышать плату за обучение. Это приводило к резкому уменьшению количества студентов, которые могли пройти у нас курс обучения. Дошло до того, что два студенческих лагеря не принесли прибыли. А вот большинство родителей старшеклассников повышение цен не отпугивало. Поэтому отказались от работы со студентами и сосредоточились исключительно на помощи школьникам в выборе ими профессии по душе и способностям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новациях вступительной кампании-2019, а также о новом сервисе Минобразования, который помогает выпускникам школ определиться с выбором вуза.

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