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Происшествия

Уснул за рулем: автобус с пассажирами попал в чудовищную аварию под Киевом (фото)

11:07 6 ноября 2019 889
ДТП с пассажирским автобусом
Инф. «ФАКТОВ»

На автодороге Киев — Харьков в серьезное ДТП попал пассажирский автобус, в котором ехали 32 пассажира. Ранее на трассе Львов — Луцк в ДТП погибли три человека.

Как сообщают в патрульной полиции Киевской области, чрезвычайное происшествие произошло на сотом километре автодороги Киев — Харьков — 62-летний водитель автобуса Temza, вероятно, уснул за рулем и врезался в грузовик Mercedes.

После этого пассажирский автобус с 32 пассажирами съехал в кювет. Чудом ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

А вот водитель грузовика, который также сбил отбойник и улетел в кювет, получил травмы и был госпитализирован.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с места смертельного ДТП в Броварах Киевской области, где водитель «Пежо» по непонятным причинам выскочил на встречку и врезался в «Ланос», водитель которого погибла на месте.

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