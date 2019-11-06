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Общество и люди

День украинской письменности и языка 2019: красивые открытки и поздравления

0:02 8 ноября 2019 11
День украинской письменности и языка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В субботу, 9 ноября, отмечается День украинской письменности и языка (День української писемності та мови).

«ФАКТЫ» предлагают поздравить друзей. Для этого мы собрали красивые открытки, стихи и поздравления.

День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка

Украинский язык носит в себе историю нашего народа, всю красоту и мощь поэтического слова. Чудная мелодия соловья, могучая песня лесов и полей, детский лепет и мамина колыбельная — звучит в нашем родном языке и остается в памяти навсегда. Поздравляю гордый украинский народ с праздником украинского слова!

День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка

***
Ну що б, здавалося, слова…
Слова та голос — більш нічого.
А серце б'ється — ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!

(Тарас Шевченко)

День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка

***
Буду я навчатись мови золотої…
У трави-веснянки, у гори крутої,
В потічка веселого, що постане річкою,
В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.
Буду я навчатись мови-блискавиці
В клекоті гарячім кованої криці,
В корневищі пружному ниви колоскової
В леготі шовковому пісні колискової.
Щоб людському щастю
дбанок свій надбати;
Щоб раділа з мене
Україна-мати…

(Андрей Малышко)

День украинской письменности и языка

День украинской письменности и языка

Напомним, что 8 ноября украинцы будут писать радиодиктант национального единства.

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