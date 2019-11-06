Общество и люди

День украинской письменности и языка 2019: красивые открытки и поздравления

В субботу, 9 ноября, отмечается День украинской письменности и языка (День української писемності та мови).

«ФАКТЫ» предлагают поздравить друзей. Для этого мы собрали красивые открытки, стихи и поздравления.

Украинский язык носит в себе историю нашего народа, всю красоту и мощь поэтического слова. Чудная мелодия соловья, могучая песня лесов и полей, детский лепет и мамина колыбельная — звучит в нашем родном языке и остается в памяти навсегда. Поздравляю гордый украинский народ с праздником украинского слова!

***

Ну що б, здавалося, слова…

Слова та голос — більш нічого.

А серце б'ється — ожива,

Як їх почує!.. Знать, од Бога

І голос той, і ті слова

Ідуть меж люди!

(Тарас Шевченко)

***

Буду я навчатись мови золотої…

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

Буду я навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

В корневищі пружному ниви колоскової

В леготі шовковому пісні колискової.

Щоб людському щастю

дбанок свій надбати;

Щоб раділа з мене

Україна-мати…

(Андрей Малышко)

Напомним, что 8 ноября украинцы будут писать радиодиктант национального единства.

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