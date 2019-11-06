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Известному фотографу запретили работать в зоне ООС на Донбассе: в сети разгорается скандал
Известному фотографу-документалисту, руководителю проекта AfterIlovaisk Максу Левину, который также был очевидцем событий в Краматорске весной 2014 года, отказали в аккредитации, необходимой для работы в зоне проведения операции Объединенных сил.
По словам Левина, причина — нарушения правил работы в зоне ООС. «Ну что зайчики, наконец! Я пять лет ждал, после Счастье, Лисичанска, Попасной, Иловайская, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки „серой зоны“, что у меня заберут аккредитацию, чего уж там. Мы же там „незаконно“ были», — пишет фотограф на своей страничке в соцсетях.
Макс Левин также сообщает, что он был в Золотом-4 — в районе разведения войск, куда приехала полицейская проверка.
«Не забывайте, где вы находитесь, — запомнил фразу полицейского (на заглавном фото). Действительно, извиняюсь. Войны уже нет, снимать там не нужно», — иронизирует фотограф и добавляет, что ждет официальное письмо с причинами отказа в аккредитации.
Ранее на своей страничке в Facebook Макс Левин выложил видеорепортаж, снятый в Золотом-4.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад пьяный чиновник «Укрзалізниці» разбил машину Макса Левина — в ДТП пострадали его супруга и ребенок.
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