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Украина

Известному фотографу запретили работать в зоне ООС на Донбассе: в сети разгорается скандал

11:49 6 ноября 2019 173
Полицейский
Инф. «ФАКТОВ»

Известному фотографу-документалисту, руководителю проекта AfterIlovaisk Максу Левину, который также был очевидцем событий в Краматорске весной 2014 года, отказали в аккредитации, необходимой для работы в зоне проведения операции Объединенных сил.

По словам Левина, причина — нарушения правил работы в зоне ООС. «Ну что зайчики, наконец! Я пять лет ждал, после Счастье, Лисичанска, Попасной, Иловайская, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки „серой зоны“, что у меня заберут аккредитацию, чего уж там. Мы же там „незаконно“ были», — пишет фотограф на своей страничке в соцсетях.

Макс Левин также сообщает, что он был в Золотом-4 — в районе разведения войск, куда приехала полицейская проверка.

«Не забывайте, где вы находитесь, — запомнил фразу полицейского (на заглавном фото). Действительно, извиняюсь. Войны уже нет, снимать там не нужно», — иронизирует фотограф и добавляет, что ждет официальное письмо с причинами отказа в аккредитации.

Ранее на своей страничке в Facebook Макс Левин выложил видеорепортаж, снятый в Золотом-4.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад пьяный чиновник «Укрзалізниці» разбил машину Макса Левина — в ДТП пострадали его супруга и ребенок.


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