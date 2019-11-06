Мир

В Таджикистане напали на погранзаставу: погибли 17 человек (фото)

В ночь с 5 на 6 ноября на границе Таджикистана и Узбекистана был бой. Около трех часов ночи на погранзаставу «Ишкобод» в 60 километрах от Душанбе напали вооруженные лица. Таджикистан утверждает, что боевиков было не менее двадцати: 15 были ликвидированы, остальные пытались сбежать в сторону ближайшего села Эсанбой, но были задержаны. Четыре автомобиля боевиков уничтожены.

Вследствие нападения погибли таджикский пограничник и сотрудник МВД Таджикистана.

Представители комитета нацбезопасности Таджикистана считают, что вооруженные боевики несколько дней назад прибыли с территории Афганистана и принадлежат к террористической группировке «Исламское государство». Предполагается, что вооруженная группа прибыла в Таджикистан для совершения терактов. В распоряжении боевиков были автоматы АКМ.

В районе инцидента перекрыты подъездные пути, ведется проверка документов и автотранспорта у проезжающих мимо лиц.

Напомним, в 2018 году экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за беспорядки в колонии в Таджикистане и гибель 24 людей.

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