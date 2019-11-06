- 12:25 Отец до смерти забил 6-месячного сына: подробности трагедии на Полтавщине
- 12:23 У бывшей жены Путина нашли сверхприбыльный бизнес: наживается на простых россиянах
- 12:14 «Долина фараонов — место невероятной силы»: в Египте украинские артисты поставили «Аиду»
- 12:12 Операция "ликвидация": Facebook заблокировал страничку Портнова
- 12:07 Все по-настоящему: Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом
- 12:04 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 11:50 В Таджикистане напали на погранзаставу: погибли 17 человек
- 11:49 Известному фотографу запретили работать в зоне ООС на Донбассе: в сети разгорается скандал
- 11:49 Трамп таки давил на Зеленского: всплыли новые доказательства
- 11:47 Герус в интересах Коломойского пролоббировал импорт дешевой электроэнергии из РФ, — эксперт
- 11:46 «Шахтер» в Лиге чемпионов и финал боксерской суперсерии: расписание спортивных трансляций на 6–10 ноября
- 11:24 Курс доллара снова просел: за сколько можно купить и продать валюту
В Таджикистане напали на погранзаставу: погибли 17 человек (фото)
В ночь с 5 на 6 ноября на границе Таджикистана и Узбекистана был бой. Около трех часов ночи на погранзаставу «Ишкобод» в 60 километрах от Душанбе напали вооруженные лица. Таджикистан утверждает, что боевиков было не менее двадцати: 15 были ликвидированы, остальные пытались сбежать в сторону ближайшего села Эсанбой, но были задержаны. Четыре автомобиля боевиков уничтожены.
Вследствие нападения погибли таджикский пограничник и сотрудник МВД Таджикистана.
Представители комитета нацбезопасности Таджикистана считают, что вооруженные боевики несколько дней назад прибыли с территории Афганистана и принадлежат к террористической группировке «Исламское государство». Предполагается, что вооруженная группа прибыла в Таджикистан для совершения терактов. В распоряжении боевиков были автоматы АКМ.
В районе инцидента перекрыты подъездные пути, ведется проверка документов и автотранспорта у проезжающих мимо лиц.
Напомним, в 2018 году экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за беспорядки в колонии в Таджикистане и гибель 24 людей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"