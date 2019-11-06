24.57 / 24.81 27.15 / 27.56
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Таджикистане напали на погранзаставу: погибли 17 человек (фото)

11:50 6 ноября 2019 238
таджикистан
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь с 5 на 6 ноября на границе Таджикистана и Узбекистана был бой. Около трех часов ночи на погранзаставу «Ишкобод» в 60 километрах от Душанбе напали вооруженные лица. Таджикистан утверждает, что боевиков было не менее двадцати: 15 были ликвидированы, остальные пытались сбежать в сторону ближайшего села Эсанбой, но были задержаны. Четыре автомобиля боевиков уничтожены.

нападение

Вследствие нападения погибли таджикский пограничник и сотрудник МВД Таджикистана.

нападение

Представители комитета нацбезопасности Таджикистана считают, что вооруженные боевики несколько дней назад прибыли с территории Афганистана и принадлежат к террористической группировке «Исламское государство». Предполагается, что вооруженная группа прибыла в Таджикистан для совершения терактов. В распоряжении боевиков были автоматы АКМ.

В районе инцидента перекрыты подъездные пути, ведется проверка документов и автотранспорта у проезжающих мимо лиц.

Напомним, в 2018 году экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за беспорядки в колонии в Таджикистане и гибель 24 людей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Офис президента

Пенсия начнет приходить сама: стало известно о нововведениях, которые ждут украинцев с нового года

Похороны Кирилла

"А был ли мальчик"?: подозреваемому в убийстве 5-летнего ребенка в Переяславе смягчили обвинение

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Алена Шоптенко

«Перестала кормить сына грудью и резко похудела»: признания сильнейшей участницы «Танців з зірками» (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер