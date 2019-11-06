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Операция "ликвидация": Facebook заблокировал страничку Портнова
Из крупнейшей социальной сети Facebook пропала страничка экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, который вернулся в Украину после президентских выборов 2019.
«Операция „Ліквідація“ — страничка Портнова пропала из ФБ», — комментирует блокировку странички экс-чиновника интернет-пользователь Сергей Малярчук.
В то же время на других каналах — в Twitter и Telegram — Андрея Портнова не было никакой реакции на блокировку в Facebook. По крайней мере, по состоянию на 12:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после возвращения в Украину Андрей Портнов подал ряд заявлений в Госбюро расследований против пятого президента Петра Порошенко.
Также сообщалось, что экс-чиновник собрался преподавать в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, однако студенты устроили массовые акции протеста.
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