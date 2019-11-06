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Украина

Операция "ликвидация": Facebook заблокировал страничку Портнова

12:12 6 ноября 2019 45
Андрей Портнов
Инф. «ФАКТОВ»

Из крупнейшей социальной сети Facebook пропала страничка экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, который вернулся в Украину после президентских выборов 2019.

«Операция „Ліквідація“ — страничка Портнова пропала из ФБ», — комментирует блокировку странички экс-чиновника интернет-пользователь Сергей Малярчук.

В то же время на других каналах — в Twitter и Telegram — Андрея Портнова не было никакой реакции на блокировку в Facebook. По крайней мере, по состоянию на 12:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после возвращения в Украину Андрей Портнов подал ряд заявлений в Госбюро расследований против пятого президента Петра Порошенко.

Также сообщалось, что экс-чиновник собрался преподавать в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, однако студенты устроили массовые акции протеста.

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