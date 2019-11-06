Стиль жизни

Гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака

Четверг, 7 ноября, — день, когда хорошо покупать зимние вещи.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 7 ноября для всех знаков зодиака.

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Овен

Овнам звезды рекомендуют сосредоточиться на профессиональных и домашних делах. И не сплетничайте о знакомых, если не хотите, чтобы они об этом узнали.

Телец

Тельцам придется договариваться с влиятельным, но очень склочным человеком. Хороший день для творчества.

Близнецы

Звезды обещают удачу в финансовых и профессиональных делах. Если почувствуете себя плохо, не занимайтесь самолечением.

Рак

Помните об осторожности в процессе покупок — особенно незапланированных или проводимых через интернет-магазины.

Лев

Хороший день для того, чтобы подумать о повышении дохода. Также удачное время для мелкого ремонта.

Дева

Вас порадуют новостью о старом друге. Осторожнее с домочадцами, возможен конфликт.

Весы

Совет звезд: остерегайтесь телефонных мошенников. Вечером могут нагрянуть гости.

Скорпион

У одиноких Скорпионов появится шанс на знакомство с оттенком романтики. Время поговорить с начальством о карьере.

Стрелец

Неудачный день для любовных реформ. А вот для работы — весьма удачный: предлагайте свои идеи начальству, это оценят.

Козерог

Не следует тратить время, нервы и силы на людей, которые сами ничего не хотят делать. Займитесь собственным бытом.

Водолей

Можете получить ценный подарок или знаки внимания от человека, которому давно симпатизировали.

Рыбы

Начальство не похвалит вас за работу, не разочаровывайтесь — все еще будет. Родной человек сделает подарок.

Хорошего вам дня!

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