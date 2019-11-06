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Происшествия

В Одессе иностранный студент погиб на стадионе: подробности трагедии

13:35 6 ноября 2019 136
стадион Спартак в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Трагедия на «ровном месте» — так можно охарактеризовать ЧП, случившееся вечером во вторник, 5 ноября, в Приморском районе Одессы. В самом центре города, на муниципальном стадионе «Спартак» (располагается на пересечении улицы Канатной и Итальянского бульвара), погиб студент второго курса Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Сахетгелди Джумаев. Он гражданин Туркменистана, решил вместе со сверстниками «поразмяться» на спортивной арене. В частности, поиграть в футбол.

По словам очевидцев, когда молодой человек «повис» на верхней стойке футбольных ворот, они попросту рухнули на него. Результат — несовместимые с жизнью травмы и смерть на месте происшествия.

В администрации вуза эту информацию подтвердили, сказав, что погибший был в числе лучших студентов.

Как сообщили в полиции, по предварительным выводам экспертов, парень погиб в результате полученных травм, в частности, перелома позвоночника. По факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

В мэрии, на балансе которого находится коммунальное предприятия «Стадион «Спартак», инцидент пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве в Днепровском районе студент упал с крыши 9-этажного жилого дома и погиб.

А в Кропивницком 15-летний парень, ради баловства разбивший ногой рекламный сити-лайт, попал в больницу с большой потерей крови и серьезной травмой ноги, которую он поранил о стекло.

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