- 13:53 В Полтавской области мужчина заставил 15-летнюю девочку сниматься в порно
- 13:43 Две фуры вылетели в кювет: в сеть выложили фото и видео масштабной аварии на Львовщине
- 13:41 «Динамо» (Загреб) — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 13:35 В Одессе иностранный студент погиб на стадионе: подробности трагедии
- 13:34 Экстренно госпитализирована легендарная Катрин Денев
- 13:29 Фурам запретят заезжать в Киев в час пик: что об этом известно
- 13:20 Что происходит в Золотом после отвода войск: волонтер рассказала о настроениях жителей
- 13:18 Из ресторана в больницу: на Львовщине гости массово отравились на свадьбе
- 13:13 Политикой не интересуемся, о войне что-то слышали: опрос киевлян на видео шокировал сеть
- 13:09 Умер актер — звезда российских сериалов
- 13:05 Доллар дешевеет: что будет с курсами валют в ноябре
- 13:02 Порядочные люди: коллега Сивохо по СНБО сделал странное заявление о главарях "ДНР"-"ЛНР"
В Одессе иностранный студент погиб на стадионе: подробности трагедии
Трагедия на «ровном месте» — так можно охарактеризовать ЧП, случившееся вечером во вторник, 5 ноября, в Приморском районе Одессы. В самом центре города, на муниципальном стадионе «Спартак» (располагается на пересечении улицы Канатной и Итальянского бульвара), погиб студент второго курса Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского Сахетгелди Джумаев. Он гражданин Туркменистана, решил вместе со сверстниками «поразмяться» на спортивной арене. В частности, поиграть в футбол.
По словам очевидцев, когда молодой человек «повис» на верхней стойке футбольных ворот, они попросту рухнули на него. Результат — несовместимые с жизнью травмы и смерть на месте происшествия.
В администрации вуза эту информацию подтвердили, сказав, что погибший был в числе лучших студентов.
Как сообщили в полиции, по предварительным выводам экспертов, парень погиб в результате полученных травм, в частности, перелома позвоночника. По факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.
В мэрии, на балансе которого находится коммунальное предприятия «Стадион «Спартак», инцидент пока не комментируют.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве в Днепровском районе студент упал с крыши 9-этажного жилого дома и погиб.
А в Кропивницком 15-летний парень, ради баловства разбивший ногой рекламный сити-лайт, попал в больницу с большой потерей крови и серьезной травмой ноги, которую он поранил о стекло.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!