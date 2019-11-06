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Спорт

«Аталанта» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов поединка Лиги чемпионов

19:36 6 ноября 2019 37
Аталанта&nbsp;— Манчестер Сити
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 6 ноября, на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане (арена в Бергамо не соответствует требованиям УЕФА) в рамках Лиги чемпионов сыграют соперники донецкого «Шахтера» в группе итальянская «Аталанта» и английский «Манчестер Сити».

Победа гарантирует подопечным Хосепа Гвардиолы путевку в плей-офф турнира, а вот команда украинца Руслана Малиновского предпримет попытку набрать первые очки в группе (три стартовые встречи коллектив из Бергамо проиграл с общим счетом — 2:11).

Напомним, что в первой игре между бронзовым призером чемпионата Италии и триумфатором английской премьер-лиги на «Этихаде» британцы не оставили от «Аталанты» камня на камне — 5:1. Ту встречу, как и нынешнюю, пропустил футболист «МанСити» Александр Зинченко, который продолжает реабилитацию после операции на колене, перенесенной в одной из клиник Барселоны.

За голами поединка «Аталанта» — «Манчестер Сити» в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка «Динамо» (Загреб) — «Шахтер».

Фото Getty Images

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