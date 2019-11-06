- 19:51 Украина ввела запрет на ввоз старых грузовых вагонов из России: когда он вступит в силу
- 19:50 Специально создают конфликт: в "Дизель Шоу" откровенно высказались о скандале на "Танцях з зірками"
- 19:42 «Терминатор Фатум» со Шварценеггером потеснил «Джокера» по кассовым сборам
- 19:39 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:38 В «Борисполе» перехватили партию контрабандных деталей военных самолетов для Минобороны РФ
- 19:36 «Аталанта» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов поединка Лиги чемпионов
- 19:27 Наташа Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала
- 19:08 ВНО-2020: названы основные правила и требования
- 19:02 Российское представительство ООН оконфузилось из-за поста в Twitter об угрозах войны
- 18:51 Дубль Цитаишвили помог «Динамо» разгромить ПАОК в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча
- 18:51 Украинские ученые раскрыли загадку лох-несского чудовища
- 18:43 Главарь «ДНР» готовится к шикарной жизни в Мариуполе: подробности
«Аталанта» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов поединка Лиги чемпионов
В среду, 6 ноября, на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане (арена в Бергамо не соответствует требованиям УЕФА) в рамках Лиги чемпионов сыграют соперники донецкого «Шахтера» в группе итальянская «Аталанта» и английский «Манчестер Сити».
Победа гарантирует подопечным Хосепа Гвардиолы путевку в плей-офф турнира, а вот команда украинца Руслана Малиновского предпримет попытку набрать первые очки в группе (три стартовые встречи коллектив из Бергамо проиграл с общим счетом — 2:11).
Напомним, что в первой игре между бронзовым призером чемпионата Италии и триумфатором английской премьер-лиги на «Этихаде» британцы не оставили от «Аталанты» камня на камне — 5:1. Ту встречу, как и нынешнюю, пропустил футболист «МанСити» Александр Зинченко, который продолжает реабилитацию после операции на колене, перенесенной в одной из клиник Барселоны.
За голами поединка «Аталанта» — «Манчестер Сити» в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка «Динамо» (Загреб) — «Шахтер».
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!