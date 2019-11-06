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Происшествия

Под Киевом мужчина с ножом ограбил магазин, чтобы «заплатить за жилье» (фото, видео)

16:21 6 ноября 2019 113
Задержание
Инф. «ФАКТОВ»

7 ноября в городе Буча задержали злоумышленника. Накануне мужчина, угрожая продавщице ножом, забрал из кассы магазина 4 тысячи гривень. Ранее в Киеве дерзкий грабеж произошел в районе метро «Житомирская». О грабеже в Буче сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

При отработке камер уличного видеонаблюдения правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и вскоре задержать его.

Выяснилось, что 44-летний мужчина с места преступления поехал на такси в другой магазин. Там он купил продукты и водку. При этом полицейским заявил, что совершил преступление, так как нечем было платить за жилье.

Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали известного криминального авторитета — уроженца Абхазии «вора в законе» Тенго Гальского.

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