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Под Киевом мужчина с ножом ограбил магазин, чтобы «заплатить за жилье» (фото, видео)
7 ноября в городе Буча задержали злоумышленника. Накануне мужчина, угрожая продавщице ножом, забрал из кассы магазина 4 тысячи гривень. Ранее в Киеве дерзкий грабеж произошел в районе метро «Житомирская». О грабеже в Буче сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
При отработке камер уличного видеонаблюдения правоохранителям удалось установить личность подозреваемого и вскоре задержать его.
Выяснилось, что 44-летний мужчина с места преступления поехал на такси в другой магазин. Там он купил продукты и водку. При этом полицейским заявил, что совершил преступление, так как нечем было платить за жилье.
Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали известного криминального авторитета — уроженца Абхазии «вора в законе» Тенго Гальского.
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