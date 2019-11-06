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Отомстил: стали известны мотивы парня, выстрелившего в голову студентке в Днепре
В Днепре журналистам удалось пообщаться со свидетелями инцидента, который произошел 5 ноября в общежитии № 2 Днепровского национального университета. Напомним, там 19-летний парень выстрелил в голову 17-летней студентке, а затем пытался покончить с собой.
Все произошло в «комнате ожидания» возле душа в подвале здания. Там сидели трое девушек, которые общались, ожидая своей очереди.
Студент второго курса по имени Виталий проходил мимо комнаты и услышал, что они смеются. Очевидно, он воспринял смешки на свой счет и предупредил, чтобы не смеялись, иначе убьет их.
«Девочки восприняли это как шутку и сидели дальше, разговаривали о своем и смеялись. А он сразу зашел в мужскую душевую», — рассказал свидетель журналисту OBOZREVATEL.
Сокурсники парня считают, что он прятал в душевой оружие, поскольку вышел оттуда уже вооруженным, а в руках держал некий конверт.
Студент наставил на девушек оружие и со словами «Я тебя предупреждал» выстрелил.
Напомним, после совершенного преступления стрелок пытался покончить с собой, однако попытка оказалась неудачной. В настоящее время он задержан.
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