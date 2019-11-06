- 19:51 Украина ввела запрет на ввоз старых грузовых вагонов из России: когда он вступит в силу
- 19:50 Специально создают конфликт: в "Дизель Шоу" откровенно высказались о скандале на "Танцях з зірками"
- 19:42 «Терминатор Фатум» со Шварценеггером потеснил «Джокера» по кассовым сборам
- 19:39 «Копенгаген» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 19:38 В «Борисполе» перехватили партию контрабандных деталей военных самолетов для Минобороны РФ
- 19:36 «Аталанта» — «Манчестер Сити»: онлайн видео голов поединка Лиги чемпионов
- 19:27 Наташа Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала
- 19:08 ВНО-2020: названы основные правила и требования
- 19:02 Российское представительство ООН оконфузилось из-за поста в Twitter об угрозах войны
- 18:51 Дубль Цитаишвили помог «Динамо» разгромить ПАОК в Юношеской лиге УЕФА: видеообзор матча
- 18:51 Украинские ученые раскрыли загадку лох-несского чудовища
- 18:43 Главарь «ДНР» готовится к шикарной жизни в Мариуполе: подробности
Конкурентка Волочковой: Лобода похвасталась растяжкой (фото)
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно показала упражнения для ягодиц, похвасталась растяжкой.
Так, сообщила артистка, она готовится к концертам.
Поклонники Лободы заявили, что она достойная конкурентка Волочковой.
«Волочкова сейчас живьем умрет», «Классно. А Волочкова говорит, что только она так может, а нет же», «Лобода красотка! Эталон женской красоты! Трудолюбия!», «Спасибо, что делитесь не только результатом, но и процессом. Столько труда вкладываете», «Спортсменка, не комсомолка, певица и просто красавица», «Волочкова отдыхает», «Вот где красивые шпагаты, а не пьяная Волочкова» — пишут комментаторы.
В сториз Лобода показала еще одно упражнение на шпагате, а также пообещала, что месяц будет жарким.
Напомним, ранее Лобода показала, как переодевается за минуту между двумя номерами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!