Конкурентка Волочковой: Лобода похвасталась растяжкой (фото)

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно показала упражнения для ягодиц, похвасталась растяжкой.

Так, сообщила артистка, она готовится к концертам.

Поклонники Лободы заявили, что она достойная конкурентка Волочковой.

«Волочкова сейчас живьем умрет», «Классно. А Волочкова говорит, что только она так может, а нет же», «Лобода красотка! Эталон женской красоты! Трудолюбия!», «Спасибо, что делитесь не только результатом, но и процессом. Столько труда вкладываете», «Спортсменка, не комсомолка, певица и просто красавица», «Волочкова отдыхает», «Вот где красивые шпагаты, а не пьяная Волочкова» — пишут комментаторы.

В сториз Лобода показала еще одно упражнение на шпагате, а также пообещала, что месяц будет жарким.

Напомним, ранее Лобода показала, как переодевается за минуту между двумя номерами.



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