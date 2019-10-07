«Вот так попа!» Светлана Лобода поразила фанатов эффективным упражнением для ягодиц (видео)

Шоу-бизнес

Временно проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода, которая недавно показала «парня», с которым проводит все ночи, покоряет поклонников не только своим голосом и песнями, но точеной фигурой, которой завидуют многие женщины.

При этом звезда не стесняется «расшаривать» секреты своих тренировок, показывая, какими усилиями ей дается отличный внешний вид.

Так произошло и накануне: несколько часов назад Светлана выложила в сети видео, на котором показала, как сделать попу, не хуже, чем у Джей Ло или Ким Кардашьян.

«Ох Ах и Ух», — весело подписала она пост, изображая ритм своих тренировок.

Правда, самой Светлане упражнения, похоже, даются с трудом, что не могло не впечатлить фолловеров.

«Офигеть! Это же так тяжело!», «Вам самой не смешно от безумности этих упражнений?! Ну Вам завтра фитнес Мега гуру скажет нужно стоять вверх ногами и гири поднимать ушами, тоже будете выполнять?», «Вот это зарядка», «Вот это попа!», — сочувствуют пользовательницы.

Но при этом они не устают отмечать, как потрясающе выглядит Лобода.

«Мне кажется на это можно смотреть что ли вечно, я залипла», «Молодец», «Крутая», «Красотка!», «Аж больно стало, какая вы молодец», «Света прямой эфирчик хотим», «Такая хрупкая и такая сильная», — реагируют фанаты.

Возможно, причиной того, что Светлана начала показывать в сети тренировки стали подозрения некоторых фанатов в том, что своим безупречным видом она обязана заботам пластических хирургов. На что сама звезда ответила категорично, что ни разу не прибегала к радикальным изменениям во внешности.

«Я не прикасалась ни к чему! Много лет назад я упала в стекло, и от этого у меня на носу появилась горбинка. Если бы я была рисковая, я бы пошла и прооперировалась. Но я боюсь, боюь потерять индивидуальность. А это моя харизма. У меня определенная мимика, мне нельзя ее потерять. Я буду максимально поздно прикасаться к своей внешности. Я не делала ничего», — высказалась певица в интервью Ксении Собчак.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода даже специально приехала в Киев из России, чтобы привести в порядок тело перед выступлениями. При этом она также показала, как именно это происходит.

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