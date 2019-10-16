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Светлана Лобода показала, как переодевается за минуту (видео)
Украинская певица Светлана Лобода, которая накануне прилетела в Киев готовиться к московскому шоу, показала, как переодевается за минуту между двумя номерами.
Видео певица опубликовала в соцсетях, восхитив поклонников и звездных друзей.
Так, восхитился и удивился Максим Галкин. Видно, его супруге Алле Пугачевой не надо менять наряды за минуту, ее зритель подождет.
А вот над переодеванием Лободы работает целая команда, которая не только меняет наряды, а и подкрашивает певицу, поправляет прическу
«То чувство, когда Светлана Сергеевна может переодеться за минуту, а ты за 30 минут максимум», — пишут поклонники.
Кстати, переодевалась Лобода перед номером «Танцуй с волками».
Напомним, недавно Лобода в интервью заявила, что живет в нескольких странах и не видит разницы между Украиной и Россией.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.