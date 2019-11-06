Российское представительство ООН оконфузилось из-за поста в Twitter об угрозах войны

Мир

Российское представительство в ООН попало в скандал, проиллюстрировав в своем официальном Twitter информацию об экологическом ущербе от военных конфликтов в мире скрином из популярной компьютерной игры Fallout 3. На это обратил внимание украинский блогер Антон Ходза. Напомним, ранее в ООН предложили Украине самой выплатить репарации пострадавшим от войны на Донбассе.

Ходза разместил скрин сообщения российской миссии, в котором говорится о применении токсичных веществ во Вьетнаме, «горящих нефтяных вышках» во время войны в Кувейте, а также о войнах в Косово, Ираке, Съера-Леоне, Ливане, Либерии и Украине.

«Все эти страны понесли серьезный экологический ущерб в результате военных действий», — говорится в сообщении, которое ныне уже удалено.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ООН требовали от Украины закрыть сайт «Миротворец», однако на это ответили отказом.

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